Опрос "БВ": Консервации и заготовки. Как горожане готовятся к зиме?

13 сентября 2017, 13:16 Комментарии

Несмотря на обилие гипермаркетов и оптовых рынков, подавляющее большинство жителей столицы предпочитают делать заготовки на зиму. Кто-то маринует помидоры и огурцы, а кто-то замораживает фрукты и ягоды в холодильных камерах. Лишь немногие совершенно не готовятся к зиме и согласны приобретать в холодное время года все, что необходимо к столу, в торговых сетях или магазинах.

Рецепты бабушек и дедушек по-прежнему актуальны, причем их используют не только представители старшего поколения, но и молодежь. Судя по опросу "ВБ", более 90 процентов жителей столицы задумываются над тем, как им перезимовать. Кроме того, бишкекчане ждут открытия осенних ярмарок, где можно приобрести овощи, фрукты и мясо по ценам от товаропроизводителей.