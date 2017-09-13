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Опрос "БВ": Консервации и заготовки. Как горожане готовятся к зиме?

Источник:
http://www.vb.kg/doc/366237_op...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-447558-ru.html

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Мэрия Бишкека призывает горожан проверить себя в списках избирателей

Мэрия Бишкека призывает горожан проверить себя в списках избирателей

13 сентября 2017, 13:16       Комментарии

Несмотря на обилие гипермаркетов и оптовых рынков, подавляющее большинство жителей столицы предпочитают делать заготовки на зиму. Кто-то маринует помидоры и огурцы, а кто-то замораживает фрукты и ягоды в холодильных камерах. Лишь немногие совершенно не готовятся к зиме и согласны приобретать в холодное время года все, что необходимо к столу, в торговых сетях или магазинах.
Рецепты бабушек и дедушек по-прежнему актуальны, причем их используют не только представители старшего поколения, но и молодежь. Судя по опросу "ВБ", более 90 процентов жителей столицы задумываются над тем, как им перезимовать. Кроме того, бишкекчане ждут открытия осенних ярмарок, где можно приобрести овощи, фрукты и мясо по ценам от товаропроизводителей.

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