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Алмазбек Атамбаев примет участие в сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/366247_al...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-447557-ru.html

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Президент А.Атамбаев примет участие в сессии Генеральной ассамблеи ООН

А.Атамбаев принял главу МИД и завотделом внешней политики Аппарата президента

13 сентября 2017, 13:17       Комментарии

Президент Алмазбек Атамбаев примет участие в 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Об этом сообщил отдел информационной политики аппарата президента.
Сегодня на встрече с министром иностранных дел Эрланом Абдылдаевым и заведующей отделом внешней политики аппарата Айзадой Субакожоевой он обсудил подготовку к участию в международных мероприятиях, среди которых намечено и участие на очередной сессии Генассамблеи ООН.
72-я сессия Генассамблеи ООН началась в Нью-Йорке вчера, 12 сентября. С 19 по 25 сентября будет проходить дискуссия высокого уровня, в которой примут участие главы государств, правительств и внешнеполитических ведомств. В это время будут проходить тематические заседания и двусторонние встречи глав делегаций.
Напомним, прошлогоднюю сессию президент не смог посетить из-за проблем со здоровьем. Тогда на пути следования из Бишкека в Нью-Йорк делегация Кыргызстана планировала совершить пересадку в аэропорту им. Ататюрка в Стамбуле, где президент почувствовал недомогание. Ему провели первичное медицинское обследование в Турции. Позже по приглашению российского президента он прошел курс лечения в Центральной клинической больнице.
Тогда делегацию Кыргызстана на Генассамблее ООН возглавил министр иностранных дел Эрлан Абдылдаев.

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