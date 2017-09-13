Алмазбек Атамбаев примет участие в сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке

13 сентября 2017, 13:17 Комментарии

Президент Алмазбек Атамбаев примет участие в 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Об этом сообщил отдел информационной политики аппарата президента.

Сегодня на встрече с министром иностранных дел Эрланом Абдылдаевым и заведующей отделом внешней политики аппарата Айзадой Субакожоевой он обсудил подготовку к участию в международных мероприятиях, среди которых намечено и участие на очередной сессии Генассамблеи ООН.

72-я сессия Генассамблеи ООН началась в Нью-Йорке вчера, 12 сентября. С 19 по 25 сентября будет проходить дискуссия высокого уровня, в которой примут участие главы государств, правительств и внешнеполитических ведомств. В это время будут проходить тематические заседания и двусторонние встречи глав делегаций.

Напомним, прошлогоднюю сессию президент не смог посетить из-за проблем со здоровьем. Тогда на пути следования из Бишкека в Нью-Йорк делегация Кыргызстана планировала совершить пересадку в аэропорту им. Ататюрка в Стамбуле, где президент почувствовал недомогание. Ему провели первичное медицинское обследование в Турции. Позже по приглашению российского президента он прошел курс лечения в Центральной клинической больнице.

Тогда делегацию Кыргызстана на Генассамблее ООН возглавил министр иностранных дел Эрлан Абдылдаев.