Прокуроры просят СМИ быть объективными и корректными в освещении процесса по Текебаеву

13 сентября 2017, 13:01 Комментарии

Бишкек, 13.09.17. /Мехриниса Сулайманова – Кабар/. Отдельные средства массовой информации не всегда объективно, а порой и односторонне освещают судебный процесс по делу депутата ("Ата Мекен") Омурбека Текебаева и экс-главы МЧС Дуйшонкула Чотонова. Об этом агентству "Кабар" сообщил заместитель военного прокурора страны Белек Маматбаев.

По его словам, некоторые СМИ вводят общественность в заблуждение некорректной информацией.

"К примеру, в одном из информационных порталов была опубликована новость о том, что подсудимый Текебаев якобы потребовал приобщить к материалам уголовного дела записи входящих и исходящих телефонных звонков свидетеля Модина. Однако в суде подобного рода ходатайство не было заявлено. Сама запись была приобщена к делу еще в ходе следствия", - пояснил он.

Кроме того, прокурор отметил, что адвокаты и подсудимые не всегда ведут себя корректно.

"При этом они переходят на личности, порой позволяют себе оскорбления в адрес государственного обвинения", - добавил Маматбаев.

В данный момент дело Текебаева и Чотонова рассматривается в апелляционном суде второй инстанции. Ранее Первомайский районный суд приговорил обвиняемых к 8 годам лишения свободы с конфискацией имущества. На сегодня в Бишкекском городском суде завершился допрос свидетелей и начался процесс исследования материалов.

Напомним, что Генпрокуратура возбудила уголовное дело в отношении Текебаева и Чотонова по результатам материалов ГКНБ. Они обвиняются по статьям – коррупция и мошенничество.

По данным главного надзорного органа, в ГКНБ с письменным заявлением о привлечении к ответственности Текебаева обратился владелец ряда российских телекоммуникационных компаний, бизнесмен Леонид Маевский.

В своем заявлении он указал, что в 2010 году Текебаев, будучи заместителем председателя Временного правительства КР, получил от него один миллион долларов США, взяв на себя обязательства по созданию для него ряда преференций при продаже сотовой компании "Мегаком". На первоначальном этапе политик допускает бизнесмена к управлению ЗАО "Альфа Телеком", а в последующем способствует продажи ему акций данной сотовой компании за "откат" в размере от 10 до 15 % от общей суммы реализации и оказанием политического покровительства. Свои обязательства Текебаев так и не исполнил, а полученные денежные средства возвращать отказался, угрожая физической расправой в случае предъявления каких-либо требований и распространения информации о состоявшемся факте.