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Султанбекова на предложение Карамушкиной: Кыргызский язык для нас приоритетный

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/sultanbek...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-447555-ru.html

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13 сентября 2017, 12:44       Комментарии

Бишкек, 13.09.17 /Кабар/. Мы имеем кыргызскую государственность, поэтому кыргызский язык для нас приоритетный. Об этом вице-премьер-министр Чолпон Султанбекова сказал на заседании парламента, где рассматривали исполнение закона "О государственном языке Кыргызской Республики".
Депутат от фракции СДПК Ирина Карамушкина предложила сделать русский язык вторым государственным в Кыргызстане.
"Скажите, пожалуйста, чем будет хуже, если мы узаконим в нашей стране два государственных языка – кыргызский и русский?", - сказала Карамушкина, обращаясь к представителям правительства.
По ее мнению, в ряде светских стран есть по два-три, и даже есть страны, где по пять государственных языков. Депутат считает, что отдельные граждане не смогли устроиться на работу из-за незнания кыргызского языка.
Вице-премьер-министр Чолпон Султанбекова в ответ сказала, что "это, наверное, больше такой политический вопрос". По ее словам, в районах и областях нет проблемы с кыргызским языком, наоборот, стоит вопрос с русским языком.
"Так как мы имеем кыргызскую государственность, наверное, поэтому кыргызский язык приоритетный для нас, – сказала Султанбекова. – Было бы хорошо, если все чиновники начали говорить на кыргызском языке и, может, где-то проблем стало бы меньше".
По ее словам, правительство делает все возможное, чтобы каждый чиновник, который работает на государство, знал кыргызский язык.
Отдельно Чолпон Султанбекова рассказала о мерах, принимаемых по исполнению указанного постановления. Так, в рамках программы развития кыргызского языка и совершенствования языковой политики на 2014-2020 годы принято постановление по запуску системы "Кыргызтест". Предлагается создание многоступенчатой системы отбора кандидатов на государственные и муниципальные должности и аттестации работников на основе сертификата, определяющего уровень владения госязыком по "Кыргызтесту".
Как отметила Султанбекова, проводится работа по обеспечению делопроизводства на государственном языке министерств, ведомств, учреждений и организаций.
Депутат Кожобек Рыспаев считает, что работа по развитию госязыка не проводится в министерствах и ведомствах. На вопрос депутата Зиядина Жамалдинова относительно дошкольных учреждений с кыргызским языком обучения стало известно, что по Бишкеку таких из 84 детсадов всего 9. Парламентарии обозначили важность совершенствования имеющейся учебно-методической базы по изучению кыргызского языка. По итогам обсуждения принято соответствующее постановление Жогорку Кенеша.
Напомним, в Кыргызстане с момента получения независимости государственным языком является кыргызский, с 2001 года русский язык имеет статус официального.

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