Парламент завтра изберет главу Нацбанка

13 сентября 2017, 12:47 Комментарии

Бишкек, 13.09.17. /Салтанат Абдраева – Кабар/. На пленарном заседании парламента сегодня депутаты приняли решение перенести вопрос об избрании председателя Национального банка Кыргызстана на завтра.

Спикер Жогорку Кенеша Чыныбай Турсунбеков предложил рассмотреть этот вопрос завтра на заседании парламента в разделе "разное". Предложение было выставлено на голосование и депутаты единогласно его поддержали. Итого "за" проголосовали 78 нардепов.

Отметим, президент предложил кандидатуру председателя Кыргызско-Российского фонда развития, экс-мэра Бишкека Кубанычбека Кулматова на должность главы Нацбанка КР. Вчера Комитет по экономике и фискальной политике одобрил кандидатуру Кулматова на должность главы НБКР.