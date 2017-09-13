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Парламент завтра изберет главу Нацбанка

Источник:
http://kabar.kg/news/parlament...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-447554-ru.html

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Атамбаев послезавтра встретится с Путиным в Сочи

13 сентября 2017, 12:47       Комментарии

Бишкек, 13.09.17. /Салтанат Абдраева – Кабар/. На пленарном заседании парламента сегодня депутаты приняли решение перенести вопрос об избрании председателя Национального банка Кыргызстана на завтра.
Спикер Жогорку Кенеша Чыныбай Турсунбеков предложил рассмотреть этот вопрос завтра на заседании парламента в разделе "разное". Предложение было выставлено на голосование и депутаты единогласно его поддержали. Итого "за" проголосовали 78 нардепов.
Отметим, президент предложил кандидатуру председателя Кыргызско-Российского фонда развития, экс-мэра Бишкека Кубанычбека Кулматова на должность главы Нацбанка КР. Вчера Комитет по экономике и фискальной политике одобрил кандидатуру Кулматова на должность главы НБКР.

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