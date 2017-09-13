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Адвокаты Саляновой искусственно тянут судебный процесс – Генпрокуратура

Источник:
http://kabar.kg/news/advokaty-...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-447553-ru.html

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13 сентября 2017, 12:48       Комментарии

Бишкек, 13.09.17. /Мехриниса Сулайманова – Кабар/. Адвокаты экс-генпрокурора и депутата Жогорку Кенеша ("Ата Мекен") Аиды Саляновой искусственно тянут процесс. Об этом агентству "Кабар" сообщил гособвинитель Нурлан Тагаев.
По его словам, процесс в Ленинском районном суде был назначен на 8.30 утра сегодня.
"Этот процесс назначался в понедельник. Сегодня на суд пришла только сама подсудимая Салянова. Ее адвокат Чолпон Джакупбекова не явилась. Судье было передано ходатайство о том, что у нее назначен другой процесс в 10.00 в Бишкекском городском суде", - сказал он.
Тагаев отметил, что защитник подсудимого заранее знала о запланированных процессах и не заявила о них суду. Как оказалось, на другой процесс в 10.00 Джакупбекова также не явилась.
"Идет искусственное затягивание процесса", - сказал он и добавил, что судья перенес заседание на 14.00.
Стоит отметить, что в суде по делу Саляновой уже допрошены все свидетели, закончилось исследование материалов. После того, как экс-генпрокурор даст показания, стороны перейдут к прениям. Подсудимая, к слову, имеет право не давать показания.
Напомним, что Уголовное дело по статье "Злоупотребление должностным положением" в отношении Аиды Саляновой Генпрокуратура возбудила в декабре 2016 года. Ее обвинили в том, что в бытность министром юстиции в 2010 году она незаконно продлила адвокатскую лицензию Алексею Елисееву.
Бывший заместитель руководителя центрального агентства по развитию, инвестициям и инновациям (ЦАРИИ) Максима Бакиева Алексей Елисеев заочно приговорен к 6 годам лишения свободы.
Елисееву было предъявлено обвинение по статье 170 часть 3 ("вымогательство") и статье 221 часть 2 ("злоупотребление полномочиями служащими коммерческих или иных организаций") УК КР.

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