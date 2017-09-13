Адвокаты Саляновой искусственно тянут судебный процесс – Генпрокуратура

13 сентября 2017, 12:48 Комментарии

Бишкек, 13.09.17. /Мехриниса Сулайманова – Кабар/. Адвокаты экс-генпрокурора и депутата Жогорку Кенеша ("Ата Мекен") Аиды Саляновой искусственно тянут процесс. Об этом агентству "Кабар" сообщил гособвинитель Нурлан Тагаев.

По его словам, процесс в Ленинском районном суде был назначен на 8.30 утра сегодня.

"Этот процесс назначался в понедельник. Сегодня на суд пришла только сама подсудимая Салянова. Ее адвокат Чолпон Джакупбекова не явилась. Судье было передано ходатайство о том, что у нее назначен другой процесс в 10.00 в Бишкекском городском суде", - сказал он.

Тагаев отметил, что защитник подсудимого заранее знала о запланированных процессах и не заявила о них суду. Как оказалось, на другой процесс в 10.00 Джакупбекова также не явилась.

"Идет искусственное затягивание процесса", - сказал он и добавил, что судья перенес заседание на 14.00.

Стоит отметить, что в суде по делу Саляновой уже допрошены все свидетели, закончилось исследование материалов. После того, как экс-генпрокурор даст показания, стороны перейдут к прениям. Подсудимая, к слову, имеет право не давать показания.

Напомним, что Уголовное дело по статье "Злоупотребление должностным положением" в отношении Аиды Саляновой Генпрокуратура возбудила в декабре 2016 года. Ее обвинили в том, что в бытность министром юстиции в 2010 году она незаконно продлила адвокатскую лицензию Алексею Елисееву.

Бывший заместитель руководителя центрального агентства по развитию, инвестициям и инновациям (ЦАРИИ) Максима Бакиева Алексей Елисеев заочно приговорен к 6 годам лишения свободы.

Елисееву было предъявлено обвинение по статье 170 часть 3 ("вымогательство") и статье 221 часть 2 ("злоупотребление полномочиями служащими коммерческих или иных организаций") УК КР.