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Гособвинитель: Текебаев и его адвокаты ведут себя некорректно

Источник:
http://www.vb.kg/doc/366244_go...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-447552-ru.html

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Дело Текебаева: Бекназаров вновь дал свидетельские показания в суде

13 сентября 2017, 12:47       Комментарии

Государственный обвинитель по делу депутата парламента Омурбека Текебаева и экс-главы МЧС Дуйшенкула Чотонова рассказал "ВБ" о нарушениях подачи информации со стороны СМИ по освещению судебного процесса. И не всегда корректном поведении адвокатов и подсудимых.
"Вчера состоялось очередное судебное заседание в апелляционной инстанции по делу Текебаева и Чотонова. И хотелось бы отметить, что отдельные СМИ не всегда объективны, а иногда и односторонне освещают судебный процесс, предоставляя недостоверную информацию. Тем самым вводят общественность в заблуждение. Например, сообщение о том, что якобы подсудимый Текебаев потребовал приобщить к материалам уголовного дела табуляграмму телефонных разговоров свидетеля Модина, а судья этого не сделал - не соответствует действительности. Данное ходатайство не было заявлено в ходе процесса", - рассказал гособвинитель Белек Маматбаев.
Он также отметил, что табуляграмма была исследована еще в первой инстанции. Во второй - ее будут изучать заново. Чуть позже, потому как до нее еще не дошла очередь.
Кроме того, прокурор рассказал о ненадлежащем поведении как подсудимых, так и их защитников во время судебных процессов.
"Адвокаты и подсудимые не всегда ведут себя корректно. При этом они переходят на личности и оскорбления", - отметил Белек Маматбаев.
Отметим следующий судебный процесс по делу лидера партии "Ата Мекен" и экс-главы МЧС назначен на 14 сентября. Заседание будет проходить в Бишкекском городском суде.

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