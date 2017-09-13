Депутат: В стране не на кого равняться в плане знания кыргызского языка

13 сентября 2017, 12:54 Комментарии

В стране нет лидера кыргызского языка, который мог бы стать примером для всех. Об этом сегодня сказал депутат Каныбек Иманалиев ("Ата Мекен") на заседании Жогорку Кенеша.

Напомним, сегодня депутаты Жогорку Кенеша рассмотрели исполнение Закона "О государственном языке КР".

Как отметил депутат, в настоящее время среди элиты или дикторов ТВ нет ни одного человека, который мог бы стать примером в использовании чистого кыргызского языка.

Иманалиев добавил со ссылкой на ученых, среди тюркских языков кыргызский отличается тем, что в нем мало заимствованных слов. Он состоит из 80% исконных наречий.

По мнению депутата, чтобы спасти язык нужно открывать институты при президенте страны. "В Китае есть Университет Конфуция, у немцев Институт Гёте. Кыргызский - язык Айтматова и Манаса, мы должны сохранить его, а также литературу и историю", - считает народный избранник.

Кроме того, чтобы развивать госязык, нужно распространять через интернет бесплатные уроки, открывать вечерние курсы, а также выпустить учебные материалы и распространить их посредством кыргызских диаспор, находящихся в малых и больших городах других стран. "Представители диаспор готовы сами вложить деньги, чтобы дети мигрантов знали свой родной язык", - добавил Иманалиев.