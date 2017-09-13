Кулматов в режиме ожидания

13 сентября 2017, 12:58 Комментарии

Сегодня, 13 сентября, на повестке дня заседания Жогорку Кенеша последним вопросом было избрание главы Национального банка КР.

Напомним, в качестве кандидата на эту должность президент Кыргызстана Алмазбек Атамбав предложил кандидатуру Кубанычбека Кулматова. Вчера, комитет по экономической и фискальной политике Жогорку Кенеша поддержал его кандидатуру единогласно.

Ранее должность главы Нацбанка занимал Толкунбек Абдыгулов, который недавно был назначен первым вице-премьер-министром страны.

Однако сегодня депутаты путем голосования исключили этот вопрос из повестки дня. За это проголосовали 78 депутатов. К вопросу избранию депутаты вернутся завтра.

Напомним, Кулматов после ухода с поста мэра Бишкека стал главой Кыргызско-Российского фонда развития.