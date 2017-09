Ого! Внешность кыргызстанских метисов и другие события, удивившие нас

13 сентября 2017, 12:40 Комментарии

БИШКЕК, 13 сен - Sputnik. Сегодня среда, а значит, корреспонденты Sputnik Кыргызстан все утро тщательно отбирали для вас самые удивительные новости прошедших семи дней.

1. Плоды любви смешанных браков. Где еще увидишь столько необычных лиц, как не в фотопроекте Sputnik! По внешности некоторых можно сразу определить корни, а иногда генетика выдает совсем уж причудливые результаты: например, сложно предположить, что в венах Сабины Рейнгольд течет украинская, латышская и уйгурская кровь.

© Фото / Дарья ЛенцСабина Рейнгольд родилась в 1990 году в Бишкеке 2. Новые помощницы премьера Исакова. Новость о новых советниках главы кабмина вызвала шквал комментариев в соцсетях. Дело в том, что высокие должности заняли Бермет Турсункулова и Юлия Калиниченко, которой 26 лет. По мнению некоторых пользователей, ей не хватит опыта для такой ответственной работы. Другие парировали: даешь молодежь!

3. Успех кыргызстанца Тимура Моуна в США. Сначала он продавал арбузы в Бишкеке, а затем квартиры за полтора миллиона долларов на Wall Street. Вот такая головокружительная карьера! И, кстати, девочки, Тимур-то наш не женат...

When you want something, all the universe conspires in helping you achieve it. Thankful for all the good people with great hearts, for altruistic people with good vibes, this inaugural #PenthouseForTheKids wouldn't be possible without you. Come join us to fight the children's cancer on 09/15/16, with live music, drinks, and million dollar view from a penthouse! Tix go on sale in a few days. Link in bio. www.timurmone.com

Публикация от Timur Mone (@timurmone) Сен 2 2016 в 2:09 PDT

4. Невероятный маленький футболист Азис Давранов. Это тот 12-летний мальчик, который развлекается дриблингом, несмотря на то, что в результате автоаварии потерял ногу. Он даже посоревновался в мастерстве с самым дорогим игроком нашей сборной Антоном Землянухиным.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

FacebookTwitterWhatsappViberTelegramСкачать видеоСкопировать ссылкуПолучить код © Sputnik / Эмиль Садыров Мальчик без ноги взорвал соцсети игрой в футбол — история Азиса 5. Реакция бишкекчан на комплименты. Мы тут один эксперимент провели: находили на улицах людей, врали им, что хотим сделать фото, а сами снимали их на камеру. Под дулом объектива позирующим неожиданно говорили, что они невероятно красивы. Вы только посмотрите на их реакцию!To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

FacebookTwitterWhatsappViberTelegramСкачать видеоСкопировать ссылкуПолучить код © Sputnik / Актан ТемиркановНезнакомец громко восхищается красотой бишкекчан — их реакция бесподобна!

window.Ya.adfoxCode.create({ ownerId: 249922, containerId: 'adfox_150064421052246055', params: { pp: 'kuk', ps: 'ckap', p2: 'flvd', puid1: '' } });