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Ого! Внешность кыргызстанских метисов и другие события, удивившие нас

 

Фотографии: sputnik.kg

 

Источник:
https://ru.sputnik.kg/society/...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-447549-ru.html

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Публикация от Timur Mone (@timurmone) Сен 2 2016 в 2:09 PDT
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