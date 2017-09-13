Археологи обнаружили в Нарыне уникальный подземный мавзолей XI века

13 сентября 2017, 12:50 Комментарии

БИШКЕК, 13 сен - Sputnik. Уникальный подземный мавзолей XI века найден в Кочкорском районе Нарынской области, сообщил археолог и участник раскопок Кубатбек Табалдиев на конференции в пресс-центре Sputnik Кыргызстан.

По его словам, об этом стало известно еще в 1987 году. Местные жители показали местность Кок-Таш ему и его коллеге Орозбеку Солтобаеву. Там и были найдены остатки древнего строения. Исследование началось, когда археологи нашли организации, поддержавшие их начинание.

"Строением оказался двухкомнатный кумбез (мавзолей. - Ред.) с куполом. Длина объекта - 9 метров, ширина - 5. Это строение уникально, потому что оно подземное, даже купола не видно. Такие кумбезы ранее не исследовали в Кыргызстане", - сказал Табалдиев.

Археолог считает, что рядом могут быть и другие объекты. Ученые хотят отсканировать местность Кок-Таш на наличие подобных строений. Помимо мавзолея, в районе раскопок найдено много керамических сосудов.

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