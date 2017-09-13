За 2016 год в Кыргызстане изъяли более 18 тонн наркотиков

13 сентября 2017, 12:33 Комментарии

За 2016 год в Кыргызстане изъяли 18 тыс. 162 кг наркотиков, из них 186 кг — героин. Об этом на встрече с журналистами сообщила глава регионального представительства Управления ООН по наркотикам и преступности в Центральной Азии Ашита Миттал.

По ее словам, Кыргызстан расположен рядом с самым большим поставщиком наркотиков — Афганистаном.

«В мире 281 тыс. га земель используются для выращивания опиоидов. 65% этих земель находятся в Афганистане. По сравнению с 2015 годом урожайность данного наркотика увеличилась на 43%», — рассказала она.

Миттал также рассказала, что из Афганистана выходят три крупных маршрута поставки наркотиков: Южный маршрут (через юг Афганистана), Балканский и Центрально-Азиатский (Северный) маршруты.

"Через Центральро-Азиатский маршрут проходит 25% наркотиков. Страны региона имеют 1 тыс. 200 км общих границ с Афганистаном. 1 кг опиоидов в Афганистане стоит $120. Как только их вывозят за пределы страны, цена возрастает в десятки раз. К примеру, в Лондоне 1 кг стоит от $46 тыс. до $75 тыс.», — проинформировала Ашита Миттал.