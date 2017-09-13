Доллар США: 68.6037 (+0.0519) 
Евро: 82.0294 (-0.3733) 
Золото: 42.64 $/гр (-0.4) 
Серебро: 0.57 $/гр    
Погода сейчас
ясно +19°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Ого! Внешность кыргызстанских метисов и другие события, удивившие насОго! Внешность кыргызстанских метисов и другие события, удивившие насПопавшая в ДТП дочь чемпиона мира Орзубека Назарова пошла на поправкуПопавшая в ДТП дочь чемпиона мира Орзубека Назарова пошла на поправку

За 2016 год в Кыргызстане изъяли более 18 тонн наркотиков

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/09/za-201...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-447547-ru.html

Похожие новости

В Кыргызстане растет число осужденных за терроризм и экстремизм

Ого! Внешность кыргызстанских метисов и другие события, удивившие нас

В Конституции Кыргызстана нашли ошибку

В 2016 году в Кыргызстане изъяли 18,1 тыс. кг наркотиков

На развитие госязыка в Кыргызстане в 2018 году планируют выделить около 200 млн сомов

13 сентября 2017, 12:33       Комментарии

За 2016 год в Кыргызстане изъяли 18 тыс. 162 кг наркотиков, из них 186 кг — героин. Об этом на встрече с журналистами сообщила глава регионального представительства Управления ООН по наркотикам и преступности в Центральной Азии Ашита Миттал.
По ее словам, Кыргызстан расположен рядом с самым большим поставщиком наркотиков — Афганистаном.
«В мире 281 тыс. га земель используются для выращивания опиоидов. 65% этих земель находятся в Афганистане. По сравнению с 2015 годом урожайность данного наркотика увеличилась на 43%», — рассказала она.
Миттал также рассказала, что из Афганистана выходят три крупных маршрута поставки наркотиков: Южный маршрут (через юг Афганистана), Балканский и Центрально-Азиатский (Северный) маршруты.
"Через Центральро-Азиатский маршрут проходит 25% наркотиков. Страны региона имеют 1 тыс. 200 км общих границ с Афганистаном. 1 кг опиоидов в Афганистане стоит $120. Как только их вывозят за пределы страны, цена возрастает в десятки раз. К примеру, в Лондоне 1 кг стоит от $46 тыс. до $75 тыс.», — проинформировала Ашита Миттал.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум