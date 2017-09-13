13 сентября 2017, 12:47 Комментарии

В Кыргызстане растет число осужденных за терроризм и экстремизм. Об этом на встрече с журналистами рассказала международный менеджер программы «Уголовная юстиция, предупреждение преступности и коррупции» Вера Ткаченко.

По ее словам, в 2009 году в Кыргызстане к тюремному заключению за терроризм и экстремизм был приговорен 51 человек. В 2016 году — 185 человек, и количество осужденных по этим статьям растет.

Также В.Ткаченко отметила, что наступил кризис пенитенциарных систем.

«В мире в тюрьмах заключены более 10 млн человек. А готовых ответов, как работать с террористами в тюрьмах, нет», — заявила эксперт.