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В Кыргызстане растет число осужденных за терроризм и экстремизм

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/09/v-kyrg...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-447546-ru.html

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13 сентября 2017, 12:47       Комментарии

В Кыргызстане растет число осужденных за терроризм и экстремизм. Об этом на встрече с журналистами рассказала международный менеджер программы «Уголовная юстиция, предупреждение преступности и коррупции» Вера Ткаченко.
По ее словам, в 2009 году в Кыргызстане к тюремному заключению за терроризм и экстремизм был приговорен 51 человек. В 2016 году — 185 человек, и количество осужденных по этим статьям растет.
Также В.Ткаченко отметила, что наступил кризис пенитенциарных систем.
«В мире в тюрьмах заключены более 10 млн человек. А готовых ответов, как работать с террористами в тюрьмах, нет», — заявила эксперт.

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