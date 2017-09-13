Использование праворульных машин в коммерческих целях предлагают запретить с 2018 года

13 сентября 2017, 11:44 Комментарии

Бишкек, 13.09.17. /Мехриниса Сулайманова – Кабар/. Патрульная милиция намерена запретить использование праворульных машин в коммерческих целях с 1 января 2018 года. Об этом на пресс-конференции в агентстве "Кабар" сообщил замначальника ГУПМ МВД Ыманалы Саркулов.

По его словам, в Кыргызстане согласном данным Государственной регистрационной службы 16% от общего числа автомобилей - это машины с правым рулем управления. "Более 30 % ДТП от общего числа аварий происходят с участием праворульных автомобилей", - сказал он.

Он рассказал, что нормы по запрету использования праворульных машин в коммерческих целях должны были вступить в силу с 2020 года.

В свою очередь, начальник Управления координации контроля за деятельность ПМ ГУПМ МВД Нур Сатыбалдиев добавил, что такие меры необходимы в связи с анализом аварийности на дорогах. Кроме того, за несоблюдение данного закона предлагается штрафовать водителей.

Также он рассказал, что предлагается внесение изменений в закон об административной ответственности с целью ужесточения.

"Так, за управление в пьяном виде налагается штраф в размере 30 тыс сомов и лишение прав на два года. Если прав уже нет, то штраф будет составлять 50 тыс сомов или арест на 5 суток и 48 часов общественных работ. За выезд на встречную полосу предлагается назначить штраф 5 тыс сомов. За превышение скорости будет налагаться штраф от 800 до 8 тыс сомов", - сказал он.

Законопроект был вывешен на сайте правительства 6 сентября.