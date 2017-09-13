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Жумгал, Кочкор, Чолпон-Ата, Балыкчы, Токтогул и Кара-Куль за Сооронбая Жээнбекова! ФОТОРЕПОРТАЖ

 

Фотографии: kabar.kg

                           

Источник:
http://kabar.kg/news/zhumgal-k...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-447544-ru.html

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13 сентября 2017, 11:31       Комментарии

Бишкек, 13.09.17 /Кабар/. Кандидат на пост Президента КР Сооронбай Жээнбеков продолжает свою агитационную кампанию в регионах страны. Избиратели Жумгальского, Кочкорского районов Нарынской области, Иссык-Кульского района, г. Балыкчы Иссык-Кульской области, Токтогульского района, г. Кара-Куль Джалал-Абадской области выразили свою поддержку кандидатуры Сооронбая Жээнбекова.
Напомним, свою агитационную кампанию С.Жээнбеков начал с посещения участка на 194-км строящейся альтернативной дороги Север-Юг, где встретился с жителями Жумгальского района и своими соратниками, прибывших с других регионов. Далее он посетил Кочкорский, Иссык-Кульский районы и город Балыкчы. По дороге в Токтогульский район побеседовал с производителями меда в ущелье Чычкан. Встретился с жителями Токтогульского района и города Кара-Куль.
Где бы ни появлялся Сооронбай Жээнбеков, его тепло встречают избиратели и выражают безоговорочную поддержку.
<ul> <li> Изготовитель: КНИА "Кабар" </li> <li> Дарек: Бишкек, ул. Абдрахманова, 175 </li> <li> Заказано и оплачено из Избирательного фонда кандидата на должность Президента КР Жээнбекова С.Ш. уполномоченным представителем по финансовым вопросам Сатыгул кызы Надирой. </li> <li> Тираж 1 экземпляр. Дата выпуска: 13.09.2017 г. </li> </ul>

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