Музыкальные вечера под открытым небом продолжаются, но уже в Ленинском районе

13 сентября 2017, 11:41 Комментарии

Бишкек, 13.09.17 /Кабар/. Мэрия столицы продолжает музыкальные вечера под открытым небом.

Как сообщили в пресс-службе столичного муниципалитета, 15 сентября в 19:00 часов у здания Кыргызской национальной филармонии имени Сатылганова состоится первый музыкальный вечер на территории Ленинского района.

Музыкальные вечера под открытом небом для гостей столицы и горожан будут проводиться в течение месяца. На этих мероприятиях будут выступать с концертной программой симфонический оркестр национальной филармонии имени Т. Сатылганова и звезды кыргызской эстрады.

Уважаемые горожане и гости столицы! Мэрия Бишкека приглашает всех желающих посетить музыкальные вечера. При себе необходимо иметь хорошее настроение, чтобы получить заряд положительных эмоций на предстоящие выходные.