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Узбекистан направит гуманитарную помощь для беженцев из Мьянмы

Источник:
http://kabar.kg/news/uzbekista...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-447542-ru.html

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13 сентября 2017, 11:50       Комментарии

Ташкент, 13.09.17. /Толонбай Курбанов – Кабар/. Правительством Узбекистана принято решение о направлении гуманитарной помощи для удовлетворения нужд беженцев из Мьянмы.
Как сообщила накануне пресс-служба узбекского внешнеполитического ведомства, в Узбекистане с обеспокоенностью восприняли информацию о складывающейся ситуации в Мьянме, в особенности поступающие сведения о фактах насилия, которому подвергается мусульманское меньшинство в этой стране.
"Основываясь на принципах, закрепленных во Всеобщей декларации прав человека и Уставе ООН, а также целях и задачах Устава ОИС, Узбекистан осуждает любые проявления насилия и выступает за неукоснительное обеспечение каждого человека всеми правами и свободами вне зависимости от расы, цвета кожи, пола, языка, религии, политических или иных убеждений, национального или социального происхождения, имущественного, сословного или иного положения", отмечается в заявлении.
В этой связи Узбекистан власти Мьянмы принять все необходимые меры для прекращения и предотвращения насилия против невинных мусульман, к разрешению проблем исключительно мирными средствами.

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