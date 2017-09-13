Узбекистан направит гуманитарную помощь для беженцев из Мьянмы

13 сентября 2017, 11:50 Комментарии

Ташкент, 13.09.17. /Толонбай Курбанов – Кабар/. Правительством Узбекистана принято решение о направлении гуманитарной помощи для удовлетворения нужд беженцев из Мьянмы.

Как сообщила накануне пресс-служба узбекского внешнеполитического ведомства, в Узбекистане с обеспокоенностью восприняли информацию о складывающейся ситуации в Мьянме, в особенности поступающие сведения о фактах насилия, которому подвергается мусульманское меньшинство в этой стране.

"Основываясь на принципах, закрепленных во Всеобщей декларации прав человека и Уставе ООН, а также целях и задачах Устава ОИС, Узбекистан осуждает любые проявления насилия и выступает за неукоснительное обеспечение каждого человека всеми правами и свободами вне зависимости от расы, цвета кожи, пола, языка, религии, политических или иных убеждений, национального или социального происхождения, имущественного, сословного или иного положения", отмечается в заявлении.

В этой связи Узбекистан власти Мьянмы принять все необходимые меры для прекращения и предотвращения насилия против невинных мусульман, к разрешению проблем исключительно мирными средствами.