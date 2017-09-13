Министр культуры вручил писателям премию Правительства КР в области детской литературы

13 сентября 2017, 11:53 Комментарии

Бишкек, 13.09.17. /Кабар/. Министр культуры, информации и туризма Кыргызстана Тугелбай Казаков и директор Департамента информации и массовых коммуникаций Бактыгуль Норузбаева вручили медали и дипломы лауреатам премии Правительства КР в области детской литературы.

Казаков поздравил писателей и поблагодарил за вклад в культурное просвещение и воспитание подрастающего поколения кыргызстанцев, и за развитие направления кыргызской литературы, предназначенной для детей младшего возраста.

Премии правительства КР были удостоены:

1. Эркалы Осконалы – за сборник произведений "Куйручук баланын жоруктары" в номинации "За лучшее изданное прозаическое произведение для детей",

2. Амангелди Мисиров – за сборник произведений "Кыялбектин жоруктары" в номинации "За лучшее изданное поэтическое произведение для детей",

3. Ысмайл Кадыров – за перевод сказок народов Америки и Австралии, книга "Кумуш жомоктор" в номинации "За лучший перевод произведений детской литературы на кыргызский язык".

Размере правительственной премии составил 50 тыс сомов. Финансирование расходов было произведено в переделах бюджета Министерства культуры, информации и туризма КР на 2017 год.

Ранее министерством был объявлен конкурс в области детской литературы.

По итогам работы комиссии, правительством КР было издано распоряжение от 18 августа 2017 года №362-р о присуждении премии правительства КР в области детской литературы.

В соответствии с постановлением правительства КР "О премии Правительства КР в области детской литературы" от 2 декабря 2008 года №660 указанный конкурс проводится каждые два года.