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С 20 сентября в Бишкеке начнут использовать блокираторы – Патрульная милиция

Источник:
http://kabar.kg/news/s-20-sent...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-447540-ru.html

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13 сентября 2017, 12:01       Комментарии

Бишкек, 13.09.17. /Мехриниса Сулайманова – Кабар/. С 20 сентября в Бишкеке начнут использовать блокираторы на неправильно припаркованные автомашины. Об этом в агентстве "Кабар" сообщил начальник Управления координации контроля за деятельность ПМ ГУПМ МВД Нур Сатыбалдиев.
По его словам, этот проект будет реализован в пилотном режиме в столице, для этого приобретено 10 блокираторов.
"Блокиратор будет использоваться для неправильно припаркованных машин. Он будет установлен на колесе машины с водительской стороны. На двери машины будет приклеен стикер с именем инспектора, который установил его, и телефоны 102. Водителю нужно будет вызвать по телефону инспектора, оплатить штраф и блокиратор будет снят", - пояснил он.
Кроме того, сообщается, что в ближайшее время будет объявлен тендер за определение компании, которая будет заниматься эвакуацией автомашин.
"Мы предлагаем установить максимальную стоимость в размере 1600 сомов. После того, как Антимонопольная службу проведет работу со своей стороны, будет объявлен тендер", - добавил он.
В ГУМП советуют водителям не пытаться снимать блокираторы самостоятельно, потому что таким образом можно повредить шину.

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