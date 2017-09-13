С 20 сентября в Бишкеке начнут использовать блокираторы – Патрульная милиция

13 сентября 2017, 12:01 Комментарии

Бишкек, 13.09.17. /Мехриниса Сулайманова – Кабар/. С 20 сентября в Бишкеке начнут использовать блокираторы на неправильно припаркованные автомашины. Об этом в агентстве "Кабар" сообщил начальник Управления координации контроля за деятельность ПМ ГУПМ МВД Нур Сатыбалдиев.

По его словам, этот проект будет реализован в пилотном режиме в столице, для этого приобретено 10 блокираторов.

"Блокиратор будет использоваться для неправильно припаркованных машин. Он будет установлен на колесе машины с водительской стороны. На двери машины будет приклеен стикер с именем инспектора, который установил его, и телефоны 102. Водителю нужно будет вызвать по телефону инспектора, оплатить штраф и блокиратор будет снят", - пояснил он.

Кроме того, сообщается, что в ближайшее время будет объявлен тендер за определение компании, которая будет заниматься эвакуацией автомашин.

"Мы предлагаем установить максимальную стоимость в размере 1600 сомов. После того, как Антимонопольная службу проведет работу со своей стороны, будет объявлен тендер", - добавил он.

В ГУМП советуют водителям не пытаться снимать блокираторы самостоятельно, потому что таким образом можно повредить шину.