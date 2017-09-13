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Новости Кыргызстана

Президент Алмазбек Атамбаев принял министра иностранных дел КРПрезидент Алмазбек Атамбаев принял министра иностранных дел КРПрезидент А.Атамбаев примет участие в сессии Генеральной ассамблеи ООНПрезидент А.Атамбаев примет участие в сессии Генеральной ассамблеи ООН

Атамбаев обсудил с главой МИД предстоящие визиты в Россию, США и Узбекистан

 

Фотографии: kabar.kg

  

Источник:
http://kabar.kg/news/atambaev-...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-447539-ru.html

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Президент А.Атамбаев примет участие в сессии Генеральной ассамблеи ООН

А.Атамбаев принял главу МИД и завотделом внешней политики Аппарата президента

13 сентября 2017, 12:03       Комментарии

Бишкек, 13.09.17. /Кабар/. Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев принял министра иностранных дел Эрлана Абдылдаева и заведующую отделом внешней политики аппарата президента КР Айзаду Субакожоеву. Об этом сообщает отдел информационной политики аппарата президента КР.
В ходе встречи Глава государства был проинформирован о проводимой работе по реализации ключевых направлений внешней политики страны. В частности, было доложено о подготовке предстоящей встречи Атамбаева с Президентом России Владимиром Путиным в г.Сочи, а также рабочего визита главы Кыргызстана в г.Нью-Йорк для участия в 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН и мероприятиях, инициируемых Кыргызстаном в рамках участия в данном международном мероприятии.
Кроме того, был обсужден ход работы по реализации договоренностей, достигнутых в ходе государственного визита президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Кыргызстан в свете подготовки предстоящего ответного государственного визита Президента Алмазбека Атамбаева в Узбекистан.
Атамбаев дал ряд поручений по качественной подготовке предстоящих мероприятий и дальнейшей реализации внешнеполитического курса страны, направленного на развитие всесторонних отношений с ключевыми партнерами при приоритете национальных интересов.

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