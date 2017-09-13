Атамбаев обсудил с главой МИД предстоящие визиты в Россию, США и Узбекистан

13 сентября 2017, 12:03 Комментарии

Бишкек, 13.09.17. /Кабар/. Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев принял министра иностранных дел Эрлана Абдылдаева и заведующую отделом внешней политики аппарата президента КР Айзаду Субакожоеву. Об этом сообщает отдел информационной политики аппарата президента КР.

В ходе встречи Глава государства был проинформирован о проводимой работе по реализации ключевых направлений внешней политики страны. В частности, было доложено о подготовке предстоящей встречи Атамбаева с Президентом России Владимиром Путиным в г.Сочи, а также рабочего визита главы Кыргызстана в г.Нью-Йорк для участия в 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН и мероприятиях, инициируемых Кыргызстаном в рамках участия в данном международном мероприятии.

Кроме того, был обсужден ход работы по реализации договоренностей, достигнутых в ходе государственного визита президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Кыргызстан в свете подготовки предстоящего ответного государственного визита Президента Алмазбека Атамбаева в Узбекистан.

Атамбаев дал ряд поручений по качественной подготовке предстоящих мероприятий и дальнейшей реализации внешнеполитического курса страны, направленного на развитие всесторонних отношений с ключевыми партнерами при приоритете национальных интересов.