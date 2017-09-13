Президент Алмазбек Атамбаев принял министра иностранных дел КР

13 сентября 2017, 12:10 Комментарии

Сегодня, 13 сентября, президент КР Алмазбек Атамбаев принял министра иностранных дел Эрлана Абдылдаева и заведующую отделом внешней политики аппарата президента Кыргызской Республики Айзаду Субакожоеву. Об этом сообщили в отделе информационной политики аппарата.

В ходе встречи глава государства был проинформирован о проводимой работе по реализации ключевых направлений внешней политики страны. В частности, было доложено о подготовке предстоящей встречи Алмазбека Атамбаева с президентом России Владимиром Путиным в г. Сочи, а также рабочего визита президента КР в г. Нью-Йорк для участия в 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН и мероприятиях, инициируемых Кыргызстаном в рамках участия в данном международном мероприятии.

Кроме того, был обсужден ход работы по реализации договоренностей, достигнутых в ходе государственного визита президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Кыргызстан в свете подготовки предстоящего ответного государственного визита президента Алмазбека Атамбаева в Узбекистан.

Президент Алмазбек Атамбаев дал ряд поручений по качественной подготовке предстоящих мероприятий и дальнейшей реализации внешнеполитического курса страны, направленного на развитие всесторонних отношений с ключевыми партнерами при приоритете национальных интересов.