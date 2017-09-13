Попавшая в ДТП дочь чемпиона мира Орзубека Назарова пошла на поправку

13 сентября 2017, 12:23 Комментарии

Дочь чемпиона мира по боксу Орзубека Назарова Аделина пошла на поправку. Об этом "ВБ" сообщил главный врач БНИЦТиО Алмаз Кубатбеков.

По его словам, несколько дней назад девушка была переведена из реанимации в общую палату. В целом прослеживается положительная динамика, но делать прогнозы пока рано.

"Мы ее перевели из реанимации в общую палату отделения нейрохирургии. По перелому бедра операция уже проведена. Ее провел академик Сабырбек Жумабеков. Сейчас имеется положительная динамика в плане сознания, но еще предстоит реабилитация и пока рано делать прогнозы. Нужно время для полного восстановления", - сказал Кубатов.

Напомним, 19 августа в центре Бишкека столкнулись мотоцикл и автомашина. В результате ДТП водитель мотоцикла скончался на месте, а его пассажир на заднем сиденье - 17 летняя Аделина Назарова и пассажиры автомобиля были доставлены в больницу.

В Facebook Орзубек Назаров просил добровольцев сдать кровь для переливания. Девушка находилась в коме и была подключена к аппарату искусственной вентиляции легких.

По факту ДТП ведется следствие.