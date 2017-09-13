Доллар США: 68.6037 (+0.0519) 
Евро: 82.0294 (-0.3733) 
Золото: 42.64 $/гр (-0.4) 
Серебро: 0.57 $/гр    
Погода сейчас
ясно +19°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

За 2016 год в Кыргызстане изъяли более 18 тонн наркотиковЗа 2016 год в Кыргызстане изъяли более 18 тонн наркотиковПрезидент Алмазбек Атамбаев принял министра иностранных дел КРПрезидент Алмазбек Атамбаев принял министра иностранных дел КР

Попавшая в ДТП дочь чемпиона мира Орзубека Назарова пошла на поправку

Источник:
http://www.vb.kg/doc/366242_po...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-447537-ru.html

Похожие новости

Пляжный волейбол: чемпион Кыргызстана "Улар" сыграет в Moscow Games 2017

Дело Текебаева: Бекназаров вновь дал свидетельские показания в суде

Впервые в Бишкеке пройдет Чемпионат Азии по шахматам среди ЛОВЗ

Безработные беременные будут получать пособия. Комитет ЖК принял поправки

Комитет ЖК поддержал поправки в закон о лицензиях

13 сентября 2017, 12:23       Комментарии

Дочь чемпиона мира по боксу Орзубека Назарова Аделина пошла на поправку. Об этом "ВБ" сообщил главный врач БНИЦТиО Алмаз Кубатбеков.
По его словам, несколько дней назад девушка была переведена из реанимации в общую палату. В целом прослеживается положительная динамика, но делать прогнозы пока рано.
"Мы ее перевели из реанимации в общую палату отделения нейрохирургии. По перелому бедра операция уже проведена. Ее провел академик Сабырбек Жумабеков. Сейчас имеется положительная динамика в плане сознания, но еще предстоит реабилитация и пока рано делать прогнозы. Нужно время для полного восстановления", - сказал Кубатов.
Напомним, 19 августа в центре Бишкека столкнулись мотоцикл и автомашина. В результате ДТП водитель мотоцикла скончался на месте, а его пассажир на заднем сиденье - 17 летняя Аделина Назарова и пассажиры автомобиля были доставлены в больницу.
В Facebook Орзубек Назаров просил добровольцев сдать кровь для переливания. Девушка находилась в коме и была подключена к аппарату искусственной вентиляции легких.
По факту ДТП ведется следствие.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум