Атамбаев примет участие в сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке

13 сентября 2017, 12:23 Комментарии

БИШКЕК, 13 сен - Sputnik. Президент Алмазбек Атамбаев 17-24 сентября примет участие в сессии Генеральной Ассамблеи ООН, сообщает его пресс-служба.

Атамбаев сегодня, 13 сентября, принял министра иностранных дел Эрлана Абдылдаева и заведующую отделом внешней политики аппарата президента Айзаду Субакожоеву. Глава государства был проинформирован о работе по реализации ключевых направлений внешней политики КР.

"В частности, было доложено о подготовке к предстоящей встрече Алмазбека Атамбаева с президентом России Владимиром Путиным в Сочи. Также главу страны проинформировали о подготовке к его рабочему визиту в Нью-Йорк для участия в работе 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН и о мероприятиях, инициируемых Кыргызстаном в рамках участия в этом международном мероприятии", - говорится в сообщении.

Кроме того, обсуждалась реализация договоренностей, достигнутых в ходе государственного визита президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Кыргызстан в свете предстоящего ответного государственного визита Атамбаева в РУз.

В завершение президент дал ряд поручений по качественной подготовке предстоящих мероприятий и дальнейшей реализации внешнеполитического курса страны, направленного на развитие всесторонних отношений с ключевыми партнерами при приоритете национальных интересов.

В прошлом году из-за проблем со здоровьем Атамбаев не смог посетить Нью-Йорк, вместо него Кыргызстан представлял Эрлан Абдылдаев.

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