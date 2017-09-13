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За 2016 год в Кыргызстане изъяли более 18 тонн наркотиковЗа 2016 год в Кыргызстане изъяли более 18 тонн наркотиковПрезидент Алмазбек Атамбаев принял министра иностранных дел КРПрезидент Алмазбек Атамбаев принял министра иностранных дел КР

Атамбаев примет участие в сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке

Источник:
https://ru.sputnik.kg/politics...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-447536-ru.html

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13 сентября 2017, 12:23       Комментарии

БИШКЕК, 13 сен - Sputnik. Президент Алмазбек Атамбаев 17-24 сентября примет участие в сессии Генеральной Ассамблеи ООН, сообщает его пресс-служба.
Атамбаев сегодня, 13 сентября, принял министра иностранных дел Эрлана Абдылдаева и заведующую отделом внешней политики аппарата президента Айзаду Субакожоеву. Глава государства был проинформирован о работе по реализации ключевых направлений внешней политики КР.
"В частности, было доложено о подготовке к предстоящей встрече Алмазбека Атамбаева с президентом России Владимиром Путиным в Сочи. Также главу страны проинформировали о подготовке к его рабочему визиту в Нью-Йорк для участия в работе 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН и о мероприятиях, инициируемых Кыргызстаном в рамках участия в этом международном мероприятии", - говорится в сообщении.
Кроме того, обсуждалась реализация договоренностей, достигнутых в ходе государственного визита президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Кыргызстан в свете предстоящего ответного государственного визита Атамбаева в РУз.
В завершение президент дал ряд поручений по качественной подготовке предстоящих мероприятий и дальнейшей реализации внешнеполитического курса страны, направленного на развитие всесторонних отношений с ключевыми партнерами при приоритете национальных интересов.
В прошлом году из-за проблем со здоровьем Атамбаев не смог посетить Нью-Йорк, вместо него Кыргызстан представлял Эрлан Абдылдаев.
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