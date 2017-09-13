В Конституции Кыргызстана нашли ошибку

13 сентября 2017, 12:03 Комментарии

Депутат Жогорку Кенеша от фракции "Бир Бол" Мыктыбек Абдылдаев нашел ошибку в Конституции Кыргызстана. Об этом он заявил сегодня, 13 сентября, на заседании парламента.

Депутат отметил, что в гимне вместо слов "өркүндөй бер" написано "үркүндөй бер".

"И это в каждом припеве повторяется. Вы хоть понимаете, что такое "үркүн"?! Если в Конституции допущены такие ошибки, то что мы можем говорить о других документах", — возмутился М.Абдылдаев.

Торага Жогорку Кенеша Чыныбай Турсунбеков похвалил парламентария за внимательность, отметив, что на подобные ошибки действительно стоит обращать внимание.