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В Конституции Кыргызстана нашли ошибку

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/09/v-kons...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-447535-ru.html

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Депутат заявил, что нашел ошибку в одном из изданий Конституции

13 сентября 2017, 12:03       Комментарии

Депутат Жогорку Кенеша от фракции "Бир Бол" Мыктыбек Абдылдаев нашел ошибку в Конституции Кыргызстана. Об этом он заявил сегодня, 13 сентября, на заседании парламента.
Депутат отметил, что в гимне вместо слов "өркүндөй бер" написано "үркүндөй бер".
"И это в каждом припеве повторяется. Вы хоть понимаете, что такое "үркүн"?! Если в Конституции допущены такие ошибки, то что мы можем говорить о других документах", — возмутился М.Абдылдаев.
Торага Жогорку Кенеша Чыныбай Турсунбеков похвалил парламентария за внимательность, отметив, что на подобные ошибки действительно стоит обращать внимание.

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