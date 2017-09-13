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Депутат ЖК предлагает принимать законы только на кыргызском языке как метод развития госязыка в стране

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:14...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-447534-ru.html

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13 сентября 2017, 11:48       Комментарии

Депутат Акылбек Жапаров ("Бир Бол") предлагает Жогорку Кенешу принимать законы на кыргызском языке как метод развития госязыка в стране. Такое предложение он озвучил 13 сентября на заседании парламента. По словам депутата, именно таким методом был решен вопрос развития госязыка в Малайзии.
"Парламент принимал законы только на малайском языке. Все бумаги тоже были на малайском. Чтобы понимать законы, сперва судебная система перешла полностью на малайский, потом остальные чиновники и госорганы. Те, кто пришел в парламент Малайзии, могут выступить, если знают малайский. Те, кто не знают его, сидят на балконе и уходят. Мы, когда были в парламенте Малайзии, посидели на балконе и ушли", - сказал он.

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