Депутат ЖК предлагает принимать законы только на кыргызском языке как метод развития госязыка в стране

13 сентября 2017, 11:48 Комментарии

Депутат Акылбек Жапаров ("Бир Бол") предлагает Жогорку Кенешу принимать законы на кыргызском языке как метод развития госязыка в стране. Такое предложение он озвучил 13 сентября на заседании парламента. По словам депутата, именно таким методом был решен вопрос развития госязыка в Малайзии.

"Парламент принимал законы только на малайском языке. Все бумаги тоже были на малайском. Чтобы понимать законы, сперва судебная система перешла полностью на малайский, потом остальные чиновники и госорганы. Те, кто пришел в парламент Малайзии, могут выступить, если знают малайский. Те, кто не знают его, сидят на балконе и уходят. Мы, когда были в парламенте Малайзии, посидели на балконе и ушли", - сказал он.