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А.Атамбаев принял главу МИД и завотделом внешней политики Аппарата президента

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:14...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-447533-ru.html

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13 сентября 2017, 11:56       Комментарии

Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев сегодня, 13 сентября, принял министра иностранных дел Эрлана Абдылдаева и заведующую отделом внешней политики Аппарата президента Айзаду Субакожоеву.
Как сообщила пресс-служба президента, в ходе встречи глава государства был проинформирован о проводимой работе по реализации ключевых направлений внешней политики страны.
В частности, было доложено о подготовке предстоящей встречи президента А.Атамбаева с президентом России Владимиром Путиным в Сочи, а также рабочего визита А.Атамбаева в Нью-Йорк для участия в 72-й сессии Генеральной ассамблеи ООН и мероприятиях, инициируемых Кыргызстаном в рамках участия в данном международном мероприятии.
Кроме того, был обсужден ход работы по реализации договоренностей, достигнутых в ходе государственного визита президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Кыргызстан в свете подготовки предстоящего ответного государственного визита президента в Узбекистан.
А.Атамбаев дал ряд поручений по качественной подготовке предстоящих мероприятий и дальнейшей реализации внешнеполитического курса страны, направленного на развитие всесторонних отношений с ключевыми партнерами при приоритете национальных интересов.

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