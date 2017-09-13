А.Атамбаев принял главу МИД и завотделом внешней политики Аппарата президента

13 сентября 2017, 11:56 Комментарии

Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев сегодня, 13 сентября, принял министра иностранных дел Эрлана Абдылдаева и заведующую отделом внешней политики Аппарата президента Айзаду Субакожоеву.

Как сообщила пресс-служба президента, в ходе встречи глава государства был проинформирован о проводимой работе по реализации ключевых направлений внешней политики страны.

В частности, было доложено о подготовке предстоящей встречи президента А.Атамбаева с президентом России Владимиром Путиным в Сочи, а также рабочего визита А.Атамбаева в Нью-Йорк для участия в 72-й сессии Генеральной ассамблеи ООН и мероприятиях, инициируемых Кыргызстаном в рамках участия в данном международном мероприятии.

Кроме того, был обсужден ход работы по реализации договоренностей, достигнутых в ходе государственного визита президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Кыргызстан в свете подготовки предстоящего ответного государственного визита президента в Узбекистан.

А.Атамбаев дал ряд поручений по качественной подготовке предстоящих мероприятий и дальнейшей реализации внешнеполитического курса страны, направленного на развитие всесторонних отношений с ключевыми партнерами при приоритете национальных интересов.