На развитие госязыка в следующем году выделят 200 млн сомов

13 сентября 2017, 11:33 Комментарии

В 2018 году на развитие государственного языка в стране планируется выделить 200 млн сомов. Об этом сегодня, 13 сентября, сообщил заместитель министра финансов Алмаз Азимов на заседании Жогорку Кенеша.

Отметим, сегодня депутаты Жогорку Кенеша рассматривают исполнение Закона "О государственном языке КР".

В ходе заседания Кожобек Рыспаев (СДПК) спросил, сколько денег было выделено с момента создания Национальной комиссии по госязыку.

На что замминистра ответил, что финансирование происходит ежегодно, и на сегодняшний день выделено более 142 млн сомов. На 2017 год предусмотрено 210 млн сомов, а на следующий год - 200 млн.