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На развитие госязыка в следующем году выделят 200 млн сомов

Источник:
http://www.vb.kg/doc/366218_na...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-447530-ru.html

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На развитие госязыка в Кыргызстане в 2018 году планируют выделить около 200 млн сомов

В нашей повестке нет вопроса о переходе на латиницу, - глава Нацкомиссии по госязыку Н.Ишекеев

13 сентября 2017, 11:33       Комментарии

В 2018 году на развитие государственного языка в стране планируется выделить 200 млн сомов. Об этом сегодня, 13 сентября, сообщил заместитель министра финансов Алмаз Азимов на заседании Жогорку Кенеша.
Отметим, сегодня депутаты Жогорку Кенеша рассматривают исполнение Закона "О государственном языке КР".
В ходе заседания Кожобек Рыспаев (СДПК) спросил, сколько денег было выделено с момента создания Национальной комиссии по госязыку.
На что замминистра ответил, что финансирование происходит ежегодно, и на сегодняшний день выделено более 142 млн сомов. На 2017 год предусмотрено 210 млн сомов, а на следующий год - 200 млн.

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