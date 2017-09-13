Министр культуры вручил писателям премию ПК в области детской литературы

13 сентября 2017, 11:33 Комментарии

Сегодня, 13 сентября, министр культуры, информации и туризма Кыргызской Республики Тугелбай Казаков и директор Департамента информации и массовых коммуникаций Бактыгуль Норузбаева вручили медали и дипломы лауреатам премии правительства Кыргызской Республики в области детской литературы.

Министр культуры Тугелбай Казаков поздравил писателей и поблагодарил за вклад в культурное просвещение и воспитание подрастающего поколения кыргызстанцев, и за развитие направления кыргызской литературы, предназначенной для детей младшего возраста.

Премии правительства КР были удостоены:

1. Эркалы Осконалы – за сборник произведений "Куйручук баланын жоруктары" в номинации "За лучшее изданное прозаическое произведение для детей".

2. Амангелди Мисиров – за сборник произведений "Кыялбектин жоруктары" в номинации "За лучшее изданное поэтическое произведение для детей".

3. Ысмайл Кадыров – за перевод сказок народов Америки и Австралии, книга "Кумуш жомоктор" в номинации "За лучший перевод произведений детской литературы на кыргызский язык".

Размер правительственной премии составил 50 тысяч сомов. Финансирование расходов было произведено в пределах бюджета Министерства культуры, информации и туризма Кыргызской Республики на 2017 год.

Ранее министерством был объявлен конкурс в области детской литературы.

По итогам работы комиссии правительством Кыргызской Республики было издано распоряжение от 18 августа 2017 года №362-р о присуждении премии в области детской литературы.

В соответствии с постановлением правительства КР "О премии правительства Кыргызской Республики в области детской литературы" от 2 декабря 2008 года №660, указанный конкурс проводится каждые два года.