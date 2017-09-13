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Министр культуры вручил писателям премию ПК в области детской литературы

Источник:
http://www.vb.kg/doc/366235_mi...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-447529-ru.html

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Писатель Султан Раев стал золотым лауреатом "Евразийской премии"

13 сентября 2017, 11:33       Комментарии

Сегодня, 13 сентября, министр культуры, информации и туризма Кыргызской Республики Тугелбай Казаков и директор Департамента информации и массовых коммуникаций Бактыгуль Норузбаева вручили медали и дипломы лауреатам премии правительства Кыргызской Республики в области детской литературы.
Министр культуры Тугелбай Казаков поздравил писателей и поблагодарил за вклад в культурное просвещение и воспитание подрастающего поколения кыргызстанцев, и за развитие направления кыргызской литературы, предназначенной для детей младшего возраста.
Премии правительства КР были удостоены:
1. Эркалы Осконалы – за сборник произведений "Куйручук баланын жоруктары" в номинации "За лучшее изданное прозаическое произведение для детей".
2. Амангелди Мисиров – за сборник произведений "Кыялбектин жоруктары" в номинации "За лучшее изданное поэтическое произведение для детей".
3. Ысмайл Кадыров – за перевод сказок народов Америки и Австралии, книга "Кумуш жомоктор" в номинации "За лучший перевод произведений детской литературы на кыргызский язык".
Размер правительственной премии составил 50 тысяч сомов. Финансирование расходов было произведено в пределах бюджета Министерства культуры, информации и туризма Кыргызской Республики на 2017 год.
Ранее министерством был объявлен конкурс в области детской литературы.
По итогам работы комиссии правительством Кыргызской Республики было издано распоряжение от 18 августа 2017 года №362-р о присуждении премии в области детской литературы.
В соответствии с постановлением правительства КР "О премии правительства Кыргызской Республики в области детской литературы" от 2 декабря 2008 года №660, указанный конкурс проводится каждые два года.

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