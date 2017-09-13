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Минфин профинансировал подготовку к зиме на 2,1 млрд сомов

Источник:
http://www.vb.kg/doc/366234_mi...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-447528-ru.html

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Вице-премьер Зилалиев рассказал на Совбезе о подготовке к президентским выборам

Совбез КР обсуждает меры по подготовке и проведению выборов президента Кыргызстана

13 сентября 2017, 11:39       Комментарии

На подготовку бюджетных организаций к осенне-зимнему периоду выделено 2,1 млрд сомов. Об этом сообщили в Министерстве финансов.
В ведомстве рассказали, что на финансирование мероприятий, связанных с подготовкой и проведением осенне-зимнего периода из республиканского бюджета предусмотрено 3 млрд 41 млн 700 тыс сомов. Основные затраты - это субсидирование тепловой энергии, расходы на все виды топлива и коммунальных услуг бюджетных организаций.
На сегодняшний день фактический кассовый расход с начала года составил 2 млрд 211,9 млн сомов.

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