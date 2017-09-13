Минфин профинансировал подготовку к зиме на 2,1 млрд сомов

13 сентября 2017, 11:39 Комментарии

На подготовку бюджетных организаций к осенне-зимнему периоду выделено 2,1 млрд сомов. Об этом сообщили в Министерстве финансов.

В ведомстве рассказали, что на финансирование мероприятий, связанных с подготовкой и проведением осенне-зимнего периода из республиканского бюджета предусмотрено 3 млрд 41 млн 700 тыс сомов. Основные затраты - это субсидирование тепловой энергии, расходы на все виды топлива и коммунальных услуг бюджетных организаций.

На сегодняшний день фактический кассовый расход с начала года составил 2 млрд 211,9 млн сомов.