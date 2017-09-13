Круглый стол "ВБ": Новое соглашение по "Кумтору" в экологии и экономике КР

13 сентября 2017, 11:47 Комментарии

Завтра, 14 сентября, в 11.00 в пресс-центре "ВБ" состоится круглый стол на тему: "Как новое соглашение по проекту "Кумтор" повлияет на улучшение инвестиционной и экологической ситуации в Кыргызстане?"

Итогом переговоров по проекту "Кумтор" между правительством Кыргызской Республики и руководством канадской компании "Центерра Голд Инк." стало подписание стратегического соглашения по защите окружающей среды и развитию инвестиций. На круглом столе участники обсудят достигнутые договоренности и то, как они повлияют на экономику страны.

Участники:

<li>Адилет Акматалиев - заведующий отделом ТЭК и недропользования аппарата правительства КР;</li><li>Бектур Сагынов - заместитель председателя правления по экономике, финансам и инвестициям ОАО "Кыргызалтын";</li><li>представитель компании "Кумтор Голд компани";</li><li> Жумакадыр Акенеев, заслуженный экономист КР;</li><li>Алмаз Жакыпов - исполнительный директор Ассоциации недропользователей КР;</li><li>Валентин Богдецкий, член правления Кыргызской горной ассоциации;</li><li>Эльдар Таджибаев - председатель Ассоциации недропользователей КР;</li><li>Анна Кириленко - эколог экологического движения "БИОМ";</li><li>Шайлообек Мусакожоев - заслуженный экономист КР;</li><li>Геннадий Карабанов - исполнительный директор объединения юридических лиц "Экономическая палата";</li><li>Асылбек Аюпов - экономист;</li><li>Шерадил Бактыгулов - эксперт по вопросам государственного управления;</li><li>Анатолий Долгов - вице-президент Гильдии горнопромышленников КР;</li><li>Эльмира Иманалиева - координатор Клуба региональных экспертов КР "Пикир".</li>

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