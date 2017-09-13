Глава Нацкомиссии по госязыку: Переход на латиницу требует больших финансов

13 сентября 2017, 11:50 Комментарии

Переход Кыргызстана с кириллицы на латиницу потребует больших финансовых затрат. Об этом сегодня, 13 сентября, сообщил глава Национальной комиссии по государственному языку Назаркул Ишекеев на заседании Жогорку Кенеша.

Отметим, сегодня депутаты Жогорку Кенеша рассматривают исполнение Закона "О государственном языке КР". Обсуждая проблемы госязыка, парламентарии также отметили, что соседние страны переходят на латиницу.

По словам Ишекеева, на повестке дня у Нацкомиссии вопрос о переходе на латиницу не стоит.

Отметим, Казахстан объявил о решении перейти на латиницу со следующего года.