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Часть центра Бишкека осталась без света — поврежден кабель

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/society/...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-447525-ru.html

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В центре Бишкека произошел пожар

13 сентября 2017, 11:37       Комментарии

БИШКЕК, 13 сен - Sputnik. Из-за повреждения кабеля оказался обесточенным квадрат, ограниченный улицами Рыскулова, Исанова, проспектами Чуй и Манаса, сообщили Sputnik Кыргызстан в пресс-службе "Северэлектро"
Как написал читатель в Telegram, в домах на пересечении проспектов Манаса и Чуй с полуночи нет света, он предполагает, что это авария.
В пресс-службе "Северэлектро" рассказали, что поврежден кабель, поэтому пять трансформаторных подстанций оказались без напряжения.
Как добавили в "Северэлектро", на месте работают энергетики, в течение нескольких часов подача электроэнергии возобновится.
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