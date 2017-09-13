Часть центра Бишкека осталась без света — поврежден кабель

13 сентября 2017, 11:37 Комментарии

БИШКЕК, 13 сен - Sputnik. Из-за повреждения кабеля оказался обесточенным квадрат, ограниченный улицами Рыскулова, Исанова, проспектами Чуй и Манаса, сообщили Sputnik Кыргызстан в пресс-службе "Северэлектро"

Как написал читатель в Telegram, в домах на пересечении проспектов Манаса и Чуй с полуночи нет света, он предполагает, что это авария.

В пресс-службе "Северэлектро" рассказали, что поврежден кабель, поэтому пять трансформаторных подстанций оказались без напряжения.

Как добавили в "Северэлектро", на месте работают энергетики, в течение нескольких часов подача электроэнергии возобновится.

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