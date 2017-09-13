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Депутат ЖК советует нанять одного редактора, следящего за переводом рекламы на кыргызский язык

Источник:
http://kabar.kg/news/deputat-z...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-447524-ru.html

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13 сентября 2017, 11:30       Комментарии

Бишкек, 12.09.17. /Салтанат Абдраева – Кабар/. "Достаточно нанять одного редактора, который будет следить за правильностью перевода рекламы на кыргызском языке в городе", - заявила депутат Аида Касымалиева сегодня на заседании парламента.
По ее словам, неизвестно, кто контролирует рекламу, переведенную на кыргызский язык, потому что реклама фильмов в городских кинотеатрах просто шокируют. Переводы названий фильмов на афишах полностью искажают кыргызский язык.
Глава национальной комиссии по госязыку Назаркул Ишекеев ответил, что вопрос рекламы в введении МСУ. Он признался, что в городе Бишкек это проблема есть. "Мы с мэром столицы обсудили этот вопрос и пути его решения. Выяснилось, что предыдущий мэр расформировал Департамент рекламы Бишкека и по этой причине мы оказались в такой ситуации с рекламой на кыргызском языке. На данный момент разработано новое постановление, которое ставится на рассмотрение Городского кенеша Бишкека. Если это постановление получит поддержку, то будут созданы соответствующие возможности", - сказал он и отметил, что эту сферу контролирует Антимонопольный орган.
Депутат отметила, что нет надобности проводить встречу с мэром и тратить большие средства для контроля за рекламой. Там достаточно нанять одного переводчика, который может все это отрегулировать, проследить, чтобы рекламу переводили правильно на кыргызский язык.

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