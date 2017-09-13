Депутат ЖК советует нанять одного редактора, следящего за переводом рекламы на кыргызский язык

13 сентября 2017, 11:30 Комментарии

Бишкек, 12.09.17. /Салтанат Абдраева – Кабар/. "Достаточно нанять одного редактора, который будет следить за правильностью перевода рекламы на кыргызском языке в городе", - заявила депутат Аида Касымалиева сегодня на заседании парламента.

По ее словам, неизвестно, кто контролирует рекламу, переведенную на кыргызский язык, потому что реклама фильмов в городских кинотеатрах просто шокируют. Переводы названий фильмов на афишах полностью искажают кыргызский язык.

Глава национальной комиссии по госязыку Назаркул Ишекеев ответил, что вопрос рекламы в введении МСУ. Он признался, что в городе Бишкек это проблема есть. "Мы с мэром столицы обсудили этот вопрос и пути его решения. Выяснилось, что предыдущий мэр расформировал Департамент рекламы Бишкека и по этой причине мы оказались в такой ситуации с рекламой на кыргызском языке. На данный момент разработано новое постановление, которое ставится на рассмотрение Городского кенеша Бишкека. Если это постановление получит поддержку, то будут созданы соответствующие возможности", - сказал он и отметил, что эту сферу контролирует Антимонопольный орган.

Депутат отметила, что нет надобности проводить встречу с мэром и тратить большие средства для контроля за рекламой. Там достаточно нанять одного переводчика, который может все это отрегулировать, проследить, чтобы рекламу переводили правильно на кыргызский язык.