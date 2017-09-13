Депутат предложил принимать в Жогорку Кенеше законы только на кыргызском языке

13 сентября 2017, 11:14 Комментарии

Бишкек, 13.09.17 /Кабар/. Депутат Акылбек Жапаров предложил рассматривать и принимать в парламенте законы только на кыргызском языке. Свое мнение парламентарий озвучил на пленарном заседании Жогорку Кенеша, где обсуждается вопрос развития госзяыка.

По его словам, в Малайзии, которая также является парламентской страной, в одном органе все обязаны говорить только на малайском языке. Это в парламенте.

Жапаров пояснил, что все законы обсуждают и принимают только на этом языке. Сотрудники судебной системы, чтобы использовать принятые законы, также освоили малайский, все чиновники и дипломаты, чтобы сделать карьеру, выучили язык, так как проходят через парламент.

"Если кто-то владеет малайским, он может выступить в парламенте, если нет, они просто посидят на балконе и уходят. Мы там посидели и ушли", - сказал депутат.

Депутат сказал, что таким системным подходом они сумели решить вопрос развития госязыка - одно здание, один язык.