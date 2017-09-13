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Депутат предложил принимать в Жогорку Кенеше законы только на кыргызском языке

Источник:
http://kabar.kg/news/deputat-z...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-447523-ru.html

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13 сентября 2017, 11:14       Комментарии

Бишкек, 13.09.17 /Кабар/. Депутат Акылбек Жапаров предложил рассматривать и принимать в парламенте законы только на кыргызском языке. Свое мнение парламентарий озвучил на пленарном заседании Жогорку Кенеша, где обсуждается вопрос развития госзяыка.
По его словам, в Малайзии, которая также является парламентской страной, в одном органе все обязаны говорить только на малайском языке. Это в парламенте.
Жапаров пояснил, что все законы обсуждают и принимают только на этом языке. Сотрудники судебной системы, чтобы использовать принятые законы, также освоили малайский, все чиновники и дипломаты, чтобы сделать карьеру, выучили язык, так как проходят через парламент.
"Если кто-то владеет малайским, он может выступить в парламенте, если нет, они просто посидят на балконе и уходят. Мы там посидели и ушли", - сказал депутат.
Депутат сказал, что таким системным подходом они сумели решить вопрос развития госязыка - одно здание, один язык.

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