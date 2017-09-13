С начала года в КР произошло около 500 тыс нарушений ПДД. В ДТП погибли 504 человека

13 сентября 2017, 11:23 Комментарии

Бишкек, 13.09.17. /Мехриниса Сулайманова – Кабар/. За 8 месяцев 2017 года Патрульной милицией составлено 511 тыс 335 административных протоколов, из них составлено 24 тыс 93 составлено в отношении лиц, посягающих на общественный порядок. Об этом на пресс-конференции в агентстве "Кабар" сообщил замначальника ГУПМ МВД Ыманалы Саркулов.

Он отметил, что выявлено фактов нарушения ПДД – 487 тыс 242.

"В основном нарушаются такие правила, как управление транспортом в нетрезвом состоянии, превышение скоростного режима, нарушение правил проезда перекрестков, обгона, выезд на встречную полосу, несоблюдение требований дорожных знаков. Также есть факты тонирования окон, самовольное снятие знаков и т.д.", - рассказал он.

Он отметил, что с начала года зарегистрировано 3 тыс 904 ДТП, что на 8,1% больше по сравнению с аналогичным периодом 2016 года. В этих ДТП погибли 504 человека и пострадали 5 тыс 909.

С участием детей всего зарегистрировано 913 ДТП, что на 11,3% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2016 года. Погибло всего с начала 2017 года 60 детей. Пострадали 1 тыс 51.

Всего ДТП с участием праворульных автомобилей зарегистрировано 1 тыс 226, где погибло 151 человек и пострадали 2 тыс 98.

В бюджет страны от штрафов поступило более 264 млн сомов.