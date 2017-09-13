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С начала года в КР произошло около 500 тыс нарушений ПДД. В ДТП погибли 504 человека

Источник:
http://kabar.kg/news/s-nachala...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-447522-ru.html

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13 сентября 2017, 11:23       Комментарии

Бишкек, 13.09.17. /Мехриниса Сулайманова – Кабар/. За 8 месяцев 2017 года Патрульной милицией составлено 511 тыс 335 административных протоколов, из них составлено 24 тыс 93 составлено в отношении лиц, посягающих на общественный порядок. Об этом на пресс-конференции в агентстве "Кабар" сообщил замначальника ГУПМ МВД Ыманалы Саркулов.
Он отметил, что выявлено фактов нарушения ПДД – 487 тыс 242.
"В основном нарушаются такие правила, как управление транспортом в нетрезвом состоянии, превышение скоростного режима, нарушение правил проезда перекрестков, обгона, выезд на встречную полосу, несоблюдение требований дорожных знаков. Также есть факты тонирования окон, самовольное снятие знаков и т.д.", - рассказал он.
Он отметил, что с начала года зарегистрировано 3 тыс 904 ДТП, что на 8,1% больше по сравнению с аналогичным периодом 2016 года. В этих ДТП погибли 504 человека и пострадали 5 тыс 909.
С участием детей всего зарегистрировано 913 ДТП, что на 11,3% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2016 года. Погибло всего с начала 2017 года 60 детей. Пострадали 1 тыс 51.
Всего ДТП с участием праворульных автомобилей зарегистрировано 1 тыс 226, где погибло 151 человек и пострадали 2 тыс 98.
В бюджет страны от штрафов поступило более 264 млн сомов.

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