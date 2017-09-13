Экс-футболисты английской премьер-лиги провели тренировки для юношеской сборной КР

13 сентября 2017, 11:28 Комментарии

Бишкек, 13.09.17. / Тумара Туратбекова– Кабар/. Экс-футболисты английской премьер-лиги Мики Адамс и Алан Роджерс в рамках программы Football is great, проводимый совместно с посольством Великобритании в Кыргызстане провели два дня тренировок с ребятами из юношеской сборной U-13. Об этом сообщили в пресс-службе Федерации футбола КР.

Мики Адамс защитник английских футбольных клубов "Саутгемптон", "Фулхэм", "Сток Сити", выступал за молодежную сборную Англии (U-21). Также он выступал в качестве главного тренера футбольных клубов "Ковентри Сити", "Фулхэм" и "Лестер".

Алан Роджерс выступал за "Ноттингем Форест", "Халл Сити", "Лестер Сити" с 2001 по 2004 гг. Также как Мики, играл за молодежную сборную Англии. После окончания спортивной карьеры стал привлекаться в качестве ассистента и менеджера в тренерские штабы таких команд как английский "Транмир Роверс", ирландский "Слиго Роверс" и клуб АПЛ "Бернли".

Сегодня 13 сентября пройдет последняя тренировка для юных футболистов под руководством английских специалистов.