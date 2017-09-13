В Нацкомиссии по госязыку объяснили причины плохого перевода рекламы на кыргызский язык

13 сентября 2017, 11:09 Комментарии

В Жогорку Кенеше недовольны переводом рекламы в столице на государственный язык. "Кто контролирует перевод рекламы? Иногда читая перевод названия фильма, к примеру, хочется просто плакать", - заметила депутат Аида Касымалиева (СДПК) на заседании парламента 13 сентября.

Как сообщил глава Нацкомиссии по госязыку Назаркул Ишекеев, ответственными за рекламу являются органы местного самоуправления и орган по антимонополии.

"Да, в Бишкеке есть проблема с переводами. Все мы тому свидетели. Мы встречались с мэром Бишкека, обсуждали этот вопрос. При предыдущем мэре был ликвидирован департамент рекламы, поэтому у нас сейчас такая ситуация. Но мы уже разработали предложения по этому вопросу, и они на рассмотрении БГК. Есть и орган антимонополии, который штрафует за нарушения, выдает предписание убрать рекламу, но все-таки в основном ответственность на органах МСУ", - сообщил он.

"Для решения этого вопроса не нужно очень много ресурсов. Ее может проконтролировать один редактор. Неправильные переводы, особенно те, что размещены в центре и все время у всех на виду, очень портят кыргызский язык, искажают его", - сказала А.Касымалиева.