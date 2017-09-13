Депутат заявил, что нашел ошибку в одном из изданий Конституции

13 сентября 2017, 11:27 Комментарии

Депутат Мыктыбек Абдылдаев ("Бир Бол") нашел ошибку в одном из изданий Конституции. Об этом он сообщил 13 сентября на заседании парламента.

"У меня в руках Конституция, изданная типографией Нацакадемии. Это типография частная или государственная? И каким типографиям выдана лицензия на публикацию Конституции? Вот яейчас я держу в руках Конституцию и тут в припеве гимна вместо слова "өркүндөй бер" написано "үркүндөй бер". Это же большая политическая ошибка. И главное, эта ошибка повторяется не один раз, а несколько", - сказал он.