Доллар США: 68.6037 (+0.0519) 
Евро: 82.0294 (-0.3733) 
Золото: 42.64 $/гр (-0.4) 
Серебро: 0.57 $/гр    
Погода сейчас
малооблачно +14°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Через КПП "Достук" на границе с Узбекистаном за минувшие сутки в обе стороны прошли 5 тыс. человекЧерез КПП "Достук" на границе с Узбекистаном за минувшие сутки в обе стороны прошли 5 тыс. человекС начала года в КР произошло около 500 тыс нарушений ПДД. В ДТП погибли 504 человекаС начала года в КР произошло около 500 тыс нарушений ПДД. В ДТП погибли 504 человека

Депутат заявил, что нашел ошибку в одном из изданий Конституции

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:14...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-447518-ru.html

Похожие новости

Депутат ЖК советует нанять одного редактора, следящего за переводом рекламы на кыргызский язык

Депутат предложил принимать в Жогорку Кенеше законы только на кыргызском языке

Депутат предлагает обязать сотовых операторов обеспечить наличие в каждом телефоне бесплатной программы по обучение кыргызскому языку

Депутат И.Карамушкина: Не было бы ничего страшного, если бы мы развивали 2 языка в стране

Советом Сотрудничества Тюркоязычных Государств издана книга "Национальная политика Гейдара Алиева"

13 сентября 2017, 11:27       Комментарии

Депутат Мыктыбек Абдылдаев ("Бир Бол") нашел ошибку в одном из изданий Конституции. Об этом он сообщил 13 сентября на заседании парламента.
"У меня в руках Конституция, изданная типографией Нацакадемии. Это типография частная или государственная? И каким типографиям выдана лицензия на публикацию Конституции? Вот яейчас я держу в руках Конституцию и тут в припеве гимна вместо слова "өркүндөй бер" написано "үркүндөй бер". Это же большая политическая ошибка. И главное, эта ошибка повторяется не один раз, а несколько", - сказал он.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум