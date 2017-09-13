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Депутат ЖК советует нанять одного редактора, следящего за переводом рекламы на кыргызский языкДепутат ЖК советует нанять одного редактора, следящего за переводом рекламы на кыргызский язык

В 2016 году в Кыргызстане изъяли 18,1 тыс. кг наркотиков

Источник:
http://kg.akipress.org/news:14...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-447516-ru.html

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13 сентября 2017, 11:37       Комментарии

В 2016 году в Кыргызстане изъяли 18 тыс. 162 кг наркотиков, 186 кг - героин. Об этом 13 сентября на встрече с журналистами сообщила глава регионального представительства Управления ООН по наркотикам и преступности в Центральной Азии Ашита Миттал.
Она рассказала, что Кыргызстан расположен рядом с самым большим поставщиком наркотиков - Афганистаном.
"В мире 281 тыс. га земель используются для выращивания опиоидов. 65% этих земель находятся в Афганистане", - рассказала она.
Глава представительства УНП ООН в ЦА также рассказала, что из Афганистана выходят 3 крупных маршрута поставки наркотиков: Южный маршрут - через юг Афганистана; Балканский маршрут и Центрально-Азиатский маршрут.
"Через Центрально-Азиатский (северный маршрут) проходит 25% наркотиков. Страны ЦА имеют 1200 км границ с Афганистаном. 1 кг опиоидов в Афганистане стоит 120 долларов. Как только они выходят за пределы страны, цена возрастает в десятки раз. К примеру, в Лондоне 1 кг стоит от 46 до 75 тыс. долларов США", - рассказала она.

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