Какой БОНУС выбрать – решать вам!

13 сентября 2017, 11:01 Комментарии

Производители Huawei предлагают качественные смартфоны, ничем не уступающие по параметрам общеизвестным мировым брендам, но стоят они в несколько раз дешевле. "Зачем платить больше?" - спрашивают себя сотни пользователей. Если вы один из них, тогда вам к нам, в магазины O!Store за выгодной покупкой и бонусом от мобильного оператора О! до 600 сомов на баланс!

Сегодня в центре внимания экспертов мобильного оператора О! – новая линейка смартфонов Huawei Y серии 2017 года. Специально для вас мы распаковали гаджеты и сравнили между собой. Видеообзор по ссылке: facebook.com.

<li>Только задумайтесь: один из самых популярных смартфонов линейки - Huawei Y3 - стоит всего 6990 сомов. Да! Вам не кажется! За эти деньги вы получите прогрессивный смартфон с аккуратным пластиковым покрытием на четырёхядерном процессоре с аккумулятором в 2 200 мАч и 8-мегапиксельную фронтальную камеру. Есть поддержка 2 SIM-карт и карты памяти до 128 ГБ. Смартфон работает быстро и не зависает во время игр. Всего несколько лет назад это казалось невозможным за такие деньги, а в наши дни это реальность. При покупке в O!Store + 200 сомов на баланс БОНУСОМ!</li><li> Смартфон Huawei Y5 смотрится выгоднее на фоне младшей модели. С 5-дюймовым дисплеем будет приятно взаимодействовать, а небольшая диагональ экрана позволяет пользоваться смартфоном одной рукой. Имеется фронтальная вспышка для того, чтобы у вас получались более качественные селфи снимки. Huawei Y5 (2017) оснащён процессором в восемь ядер, что обеспечит стабильную работу гаджета. Повышенного интереса в устройстве достоин аккумулятор. Здесь разработчики применили решение с емкостью в 3000 мАч, чего должно хватить на полтора-два дня активной работы со смартфоном. Ваш БОНУС при покупке смартфона в O!Store cоставит + 400 сомов.</li><li> Huawei Y7 по праву считается флагманом среди бюджетных аппаратов. Выглядит он красиво и стильно, работает быстро и долго, ещё и снимает отлично. У процессора в наличии 8 ядер с частотой 1,1–1,4 ГГц, что обеспечивает высокое быстродействие и поддержку системой большинства приложений, даже наиболее требовательных. 12-мегапиксельная основная камера способна снимать видеоролики в формате Full HD. Аппарат можно назвать самым настоящим селфи-гаджетом, ведь его фронтальная камера обладает разрешением 8 Мп. Впечатляет и ёмкая батарея смартфона в 4000 мАч. В целом же, это отличный смартфон с привлекательным ценником 12900 сомов, при покупке которого вы получите + 600 сомов БОНУСОМ!</li>

Любой смартфон в магазинах O!Store можно купить в кредит. На все модели предоставляется официальная гарантия сроком на 1 год. Приходите в любой из магазинов O!Store или заказывайте на сайте интернет-магазина shop.o.kg с доставкой на дом.