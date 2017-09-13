В парламенте русскому языку просят придать статус государственного

13 сентября 2017, 11:02 Комментарии

Депутат Ирина Карамушкина (СДПК) попросила узаконить два государственных языка в Кыргызстане - кыргызский и русский. Такое предложение она озвучила сегодня, 13 сентября, на заседании Жогорку Кенеша.

Как отметила депутат, когда принимался закон об усилении госязыка, депутатов убеждали, что не будет нарушен закон об официальном языке. Однако сейчас происходит обратное.

Карамушкина заметила, что Кыргызстан заявлен как светская, демократическая страна, в которых обычно развивается по 2-3 госязыка. Также она добавила, что ее просят помочь при трудоустройстве, однако они не знают госязыка и это стало для них ограничением.

"Скажите, станет хуже, если мы узаконим два языка? Вот все мы чтим нашего писателя Чынгыза Айтматова, который и говорил, что страна будет развиваться с двумя крыльями – это кыргызский и русский языки", - добавила она.

Отметим, депутаты Жогорку Кенеша рассматривают исполнение Закона "О государственном языке КР".

Напомним, в Кыргызстане официальным языком является русский, а государственным - кыргызский.