В Баткене 2-летний малыш застрял в ирригационной трубе, его спасла милиция

13 сентября 2017, 11:11 Комментарии

В городе Баткене маленький мальчик застрял в ирригационной трубе. Инцидент произошел на улице Раззакова. Милиционеры услышали плач ребенка и бросились к нему на помощь, сообщает пресс-служба УВД Баткенской области.

По данным правоохранителей, мальчику 2,5 года. Ребенок играл на улице и незаметно ушел от дома и заблудился. В милиции рассказали, что малыш еще плохо разговаривает, и это усложнило работу по поиску его родных.

Однако показать дорогу до дома он смог. Позднее выяснилось, что потерявшийся мальчик живет с родственниками в районе Базар-Башы. А родители его находятся в России на заработках.