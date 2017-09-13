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В Баткене 2-летний малыш застрял в ирригационной трубе, его спасла милиция

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/366231_v_...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-447513-ru.html

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13 сентября 2017, 11:11       Комментарии

В городе Баткене маленький мальчик застрял в ирригационной трубе. Инцидент произошел на улице Раззакова. Милиционеры услышали плач ребенка и бросились к нему на помощь, сообщает пресс-служба УВД Баткенской области.
По данным правоохранителей, мальчику 2,5 года. Ребенок играл на улице и незаметно ушел от дома и заблудился. В милиции рассказали, что малыш еще плохо разговаривает, и это усложнило работу по поиску его родных.
Однако показать дорогу до дома он смог. Позднее выяснилось, что потерявшийся мальчик живет с родственниками в районе Базар-Башы. А родители его находятся в России на заработках.

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