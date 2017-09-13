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Предвыборная кампания. Кто из кандидатов транжирит и экономит на агитации?

Источник:
http://www.vb.kg/doc/366228_pr...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-447512-ru.html

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13 сентября 2017, 11:14       Комментарии

Центризбирком представил очередной отчет о движении денежных средств избирательного фонда кандидатов в президенты.
По состоянию на 11 сентября картина не изменилась. Основные фавориты предвыборной гонки - это Бакыт Торобаев, Сооронбай Жээнбеков, Темир Сариев и Омурбек Бабанов. Они по-прежнему лидируют по размеру избирательного фонда. Самые крупные пополнения счетов и затраты пришлись на последнюю неделю, когда стартовала агитационная кампания.
Самый крупный фонд у Бабанова, на его счете в общей сложности было 126 млн сомов. Вместе с тем за последнюю неделю затраты кандидата выросли почти в три раза и составили 110 млн сомов. В резерве пока остаются 15 млн сомов.
Вслед за ним идет Бакыт Торобаев, штаб которого располагает 47 млн сомов. При этом подготовку к выборам этого кандидата можно назвать самой скромной. Почти за два месяца, включая и сбор подписей в августе, он потратил всего лишь 11 млн сомов.
Бюджет кампании Сооронбая Жээнбекова составляет 46 млн сомов, большую часть из которых он уже потратил и сейчас на его счете остались около 9 млн сомов.
Более экономно к агитации подходит Темир Сариев. Его избирательный фонд составляет 26 млн сомов, из которых он уже потратил 24 млн.
Размер избирательного фонда остальных 9 кандидатов варьируется от 1 до 4 млн сомов.
Напомним, президентские выборы состоятся 15 октября. В них участвуют 13 кандидатов.

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