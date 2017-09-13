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Смартфоны предлагают использовать для изучения кыргызского языка

Источник:
http://www.vb.kg/doc/366227_sm...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-447511-ru.html

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13 сентября 2017, 11:23       Комментарии

В Жогорку Кенеше предлагают правительству активно использовать смартфоны в изучении государственного языка. Такое предложение было озвучено сегодня, 13 сентября, на заседании Жогорку Кенеша.
Отметим, сегодня депутаты рассматривают исполнение правительством Закона "О государственном языке Кыргызской Республики".
Как сказал депутат Каныбек Иманалиев ("Ата Мекен"), использование и развитие языка состоит из четырех этапов: бытовая речь, литературная, политическая и научная. Однако по факту диссертации по истории Кыргызстана или политологии защищаются на официальном языке. "Нет диссертаций на кыргызском языке, я член диссертационной комиссии", - сказал он.
После парламентарий предложил использовать мобильные телефоны для изучения и развития госязыка, обязав сотовых операторов страны создать бесплатную программу по изучению кыргызского языка.
"Сейчас век технологий, пусть их используют в качестве оружия в развитии госязыка", - добавил Иманалиев.
Такого же мнения придерживается депутат Аида Касымалиева (СДПК), которая отметила, что можно было бы развивать государственный язык, создав мобильные приложения, а также словари не только кыргызско-русский, но и кыргызско-английский.

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