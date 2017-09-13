10.59: как оклеветать невинного человека

13 сентября 2017, 10:59 Комментарии

Информационные войны - это не изобретение XX века. Предшественники Геббельса успешно работали даже до нашей эры. Так, например, египтяне еще 3 300 лет назад утверждали, что разбили другую супердержаву - хеттскую. Правда, только 100 лет назад выяснилось, что битва закончилась вничью. Правда стала известна после расшифровки хеттских письмен.

Другой пример - английский Ричард III Йорк с легкой руки Уильяма Шекспира (с его бессмертным "Полцарства за коня)"и пиарщиков (тогда их назвали хронистами) противников короля стал самой мрачной фигурой средневековой Англии. Список его преступлений ужасает: ради короны он задушил двух племянников, утопил в бочке вина родного брата, отравил жену и отправил на тот свет половину конкурирующей королевской династии - Ланкастеров. И это не считая "мелочи" в виде герцогов, графов и других VIPов. К прочим минусам он еще был ужасен внешне: его портили горб и сухая рука. В результате Ричард стал одним из самых известных королей Англии, хотя правил всего два года. Вот и думай, хорошо или плохо, ведь черный пиар привел к тому, что его имя не забыто даже спустя пять с половиной веков.

Но уже позже исследователи обратили внимание на множество нестыковок официальной версии - он оказался невинно оклеветанным. Именно такой вывод сделала британская писательница Джозефина Тэй, написавшая книгу "Дочь времени", в которой прикованный к постели детектив Скотленд-Ярда смог доказать, что убийствами он не увлекался, родственников не трогал, да и внешне был вполне приятен. Все же преступления были на совести и руках совсем других людей. Разумеется, в художественном произведении повторялись выводы других исследователей. Кстати, Ричард III был одним из основных действующих лиц Войны Алой и Белой роз, на основе которых Джордж Мартин написал "Игру престолов". Поэтому неудивительно, что и у него герои погибают один за другим.

В продолжение военной темы. Страны СНГ договариваются о взаимном признании воинских званий. Это позволит военным после отставки, несмотря на переезд в другую страну, сохранять "звездочки", отражающие индивидуальные заслуги и достижения в период службы.

Количество смертельных ДТП в стране уже заставляет говорить о "войнах на дорогах". Поэтому предлагают ввести штраф в 1 миллион сомов с виновника гибели людей при ДТП.

При этом работа патрульной милиции вызывает немало вопросов, в чем уверен общественный деятель Болот Ибрагимов в своей колумнистике.

Есть и туристические "войны", и в ней победим мы. Так, побывавший в 50 государствах турист снял ролик о Кыргызстане и назвал нашу страну лучшей.

Во Франции и без королей не все спокойно. В Париже проходила акция протеста - полиция применила слезоточивый газ. Французы выступают против реформы трудового законодательства.

Идет своя война. Правда, между технологичными гигантами в сфере инноваций. Так, ночью Apple презентовала целый ряд новых гаджетов, в том числе самый ожидаемый смартфон года - iPhone X. Хотя я с этим не согласен - у меня Samsung.

© REUTERS / STEPHEN LAMПрезентация iPhone X в Купертино

В продолжение темы науки и высоких технологий. Ученые из Китая создали двигатель, работающий вопреки законам физики. Будем ждать топлива, работающего вопреки законам химии и еды и вне законов пищеварения.

Про ГСМ: Аи-95 стоит 41,2 сома, 92-й продают по 38,6, "дизель" оценили в 36,6, а газ реализуют по 20,6 сома.

Про валюту: обменные пункты продают доллар за 68,80 сома, покупают за 68,70. Рубль стоит сом и 19 тыйынов, тенге - 20 тыйынов.

Про погоду: сегодня в Бишкеке будет облачно, воздух прогреется до +24.

На этом у меня все.

В стране 10.59.

С уважением Бакыт Толканов, который все равно считает, что ложь не вечна, любая клевета будет разоблачена, пусть даже не сегодня

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