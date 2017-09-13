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10.59: как оклеветать невинного человека

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/bishkek/...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-447510-ru.html

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13 сентября 2017, 10:59       Комментарии

Информационные войны - это не изобретение XX века. Предшественники Геббельса успешно работали даже до нашей эры. Так, например, египтяне еще 3 300 лет назад утверждали, что разбили другую супердержаву - хеттскую. Правда, только 100 лет назад выяснилось, что битва закончилась вничью. Правда стала известна после расшифровки хеттских письмен.
Другой пример - английский Ричард III Йорк с легкой руки Уильяма Шекспира (с его бессмертным "Полцарства за коня)"и пиарщиков (тогда их назвали хронистами) противников короля стал самой мрачной фигурой средневековой Англии. Список его преступлений ужасает: ради короны он задушил двух племянников, утопил в бочке вина родного брата, отравил жену и отправил на тот свет половину конкурирующей королевской династии - Ланкастеров. И это не считая "мелочи" в виде герцогов, графов и других VIPов. К прочим минусам он еще был ужасен внешне: его портили горб и сухая рука. В результате Ричард стал одним из самых известных королей Англии, хотя правил всего два года. Вот и думай, хорошо или плохо, ведь черный пиар привел к тому, что его имя не забыто даже спустя пять с половиной веков.
Но уже позже исследователи обратили внимание на множество нестыковок официальной версии - он оказался невинно оклеветанным. Именно такой вывод сделала британская писательница Джозефина Тэй, написавшая книгу "Дочь времени", в которой прикованный к постели детектив Скотленд-Ярда смог доказать, что убийствами он не увлекался, родственников не трогал, да и внешне был вполне приятен. Все же преступления были на совести и руках совсем других людей. Разумеется, в художественном произведении повторялись выводы других исследователей. Кстати, Ричард III был одним из основных действующих лиц Войны Алой и Белой роз, на основе которых Джордж Мартин написал "Игру престолов". Поэтому неудивительно, что и у него герои погибают один за другим.
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