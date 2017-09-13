Машина врезалась в дерево на Иссык-Куле, погиб пассажир

13 сентября 2017, 11:05 Комментарии

БИШКЕК, 13 сен - Sputnik. В Ак-Сууйском районе Иссык-Кульской области автомашина марки Mazda 626 врезалась в дерево, погиб пассажир, сообщила пресс-служба МЧС.

Происшествие случилось 12 сентября в 20.50 на внутрихозяйственной дороге села Тепке.

В машине находились два человека. Пассажир погиб сразу, водитель пострадал. На месте работали спасатели, которые вытащили тело погибшего из машины. Водитель госпитализирован в районную больницу.

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