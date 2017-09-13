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Машина врезалась в дерево на Иссык-Куле, погиб пассажир

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/incident...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-447509-ru.html

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ГАООСиЛХ весной призовет граждан выйти на масштабную акцию по посадке деревьев

13 сентября 2017, 11:05       Комментарии

БИШКЕК, 13 сен - Sputnik. В Ак-Сууйском районе Иссык-Кульской области автомашина марки Mazda 626 врезалась в дерево, погиб пассажир, сообщила пресс-служба МЧС.
Происшествие случилось 12 сентября в 20.50 на внутрихозяйственной дороге села Тепке.
В машине находились два человека. Пассажир погиб сразу, водитель пострадал. На месте работали спасатели, которые вытащили тело погибшего из машины. Водитель госпитализирован в районную больницу.
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