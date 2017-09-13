Милиция Чуйской области ищет четверых вооруженных мужчин

13 сентября 2017, 11:00 Комментарии

Бишкек, 13.09.17 /Мехриниса Сулайманова – Кабар/. РОВД Панфиловского района Чуйской области продолжает поиски четверых вооруженных мужчин.

Как сообщили агентству "Кабар" в пресс-службе ГУВД Чуйской области, 12 сентября примерно в 17:30 мужчина Ш.Р., 1989 года рождения выехал в сторону своего поля вблизи села Курпулдок Панфиловского района. "На поле к нему подошел один из 4 мужчин и потребовал довести их. Когда фермер ответил, что у него нет бензина, то тот его ударил. В итоге нападавший проверил бак и, убедившись, что ГСМ действительно нет, они ушли пешком", - рассказали в ГУВД.

Всего, по описанию заявителя, их было 4, все они азиатской национальности в возрасте 35-45 лет. По его словам, у них были сумки, где было оружие.

"После того, как мужчина рассказал все в милиции, по тревоге был поднят весь состав РОВД Панфиловского района. Наши сотрудники выехали на место, была подключена кинологическая служба. На дороге установлены блокпосты, сотрудники проверяют все машины. Милиция также прочесывает местность. На сегодня работа продолжается", - пояснили в пресс-службе.