13 сентября 2017, 10:43 Комментарии

Бишкек, 13.09.17. /Тумара Туратбекова – Кабар/. В Москве состоялся международный писательский и переводческий форум "Литературная Евразия", где известный кыргызский писатель Султан Раев стал золотым лауреатом "Евразийской премии". Об этом он сообщил на своей страничке в соцсетях.

Раев награжден золотой медалью за роман "Черный" в номинации "За особые достижения в сфере литературного мастерства".

Султан Раев - известный кыргызский писатель, бывший министр культуры, информации и туризма и журналист. Роман "Черный" он выпустил в 2015 году в Лондоне.