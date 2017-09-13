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Писатель Султан Раев стал золотым лауреатом "Евразийской премии"

Источник:
http://kabar.kg/news/sultana-r...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-447507-ru.html

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13 сентября 2017, 10:43       Комментарии

Бишкек, 13.09.17. /Тумара Туратбекова – Кабар/. В Москве состоялся международный писательский и переводческий форум "Литературная Евразия", где известный кыргызский писатель Султан Раев стал золотым лауреатом "Евразийской премии". Об этом он сообщил на своей страничке в соцсетях.
Раев награжден золотой медалью за роман "Черный" в номинации "За особые достижения в сфере литературного мастерства".
Султан Раев - известный кыргызский писатель, бывший министр культуры, информации и туризма и журналист. Роман "Черный" он выпустил в 2015 году в Лондоне.

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