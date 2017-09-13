Правительство не планирует переводить кыргызский язык на латиницу

13 сентября 2017, 10:46 Комментарии

Бишкек, 13.09.17 /Кбаар/. Правительство не планирует переводить кыргызский язык с кириллицы на латиницу. Об этом заявлено на заседании правительства, где обсуждается вопрос развития кыргызского языка.

Плана нет, это требует много денег. Этого вопроса нет в повестке дня, сказал представитель правительства.

Отдельные депутаты, указав, что государство выделяет на развитие языка миллионы сомов, заявили, что не видят конкретных результатов.

Напомним, ранее президент Алмазбек Атамбаев заявил, что кыргызский язык не будет переходить с кириллицы на латиницу.

Он считает, что нельзя объединить тюркские народы через переход на латиницу.

"Постепенный переход на латиницу не объединяет, а, наоборот, отдаляет наши народы", — сказал президент.

Он считает, что кириллический алфавит позволил тюркским народам в Советском Союзе находиться "в единой культуре со всей Евразией".

Ранее президент Казахстана Нурсултан Назарбаев поручил до конца 2017 года разработать стандарт по переходу на латиницу для казахского языка. Этот вопрос сейчас рассматривается в парламенте страны.