Форум "Греция – ЕАЭС" дал старт новому формату сотрудничества Европы с ЕАЭС

13 сентября 2017, 10:59 Комментарии

БИШКЕК, 13.09.17. /Кабар/. О важности расширения прямых деловых контактов между предпринимателями стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и Греции, переходе к сотрудничеству в высокотехнологических отраслях и создании совместных предприятий заявил Председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Тигран Саркисян, открывая Деловой форум "ЕАЭС – Греция: новый мост для сотрудничества и развития", который начал работу в Салониках (Греция) 11 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе ЕЭК.

"Страны ЕАЭС имеют давние и устойчивые экономические связи с Грецией, которая входит в десятку основных торговых партнеров Союза в Европе, – отметил Тигран Саркисян. – Поэтому критически важно создавать площадки для диалога, где представители Евразийской экономической комиссии, бизнес-сообщество наших пяти стран и греческие предприниматели могли бы обсуждать практические аспекты сотрудничества". Одной из них может стать деловой форум "ЕАЭС – Греция", о проведении которого договорились Председатель Коллегии ЕЭК Тигран Саркисян и премьер-министр Греции Алексис Ципрас во время встречи в феврале 2017 года. По мнению Тиграна Саркисяна, это важная и своевременная инициатива. Форум проходит именно в тот момент, когда и Греция, и страны ЕАЭС вступают в фазу экономического роста.

Председатель Коллегии ЕЭК обратил внимание участников форума на то, что формирование на евразийском пространстве новой экономической реальности – Евразийского экономического союза – меняет устоявшиеся практики взаимодействия, создаёт новые условия и возможности для деловых партнёров, а также самих государств-членов ЕЭАС. По мнению Тиграна Саркисяна, Евразийской экономической комиссии необходимо больше рассказывать о преимуществах, которые предлагает Союз – о единых технических регламентах, безбарьерной среде, свободном движении товаров и рабочей силы, ориентации на создание единого рынка услуг, – делиться опытом взаимодействия и объяснять принципы функционирования общих рынков ЕАЭС. Понимание этого стало одной из важных причин подписания Декларации о сотрудничестве между ЕЭК и правительством Греции в августе 2017 года. Такие форумы могут стать своеобразными "точками сборки", где "мы бы могли формировать общее видение нашего взаимодействия, начинать строить стратегию дальнейшего сотрудничества, в том числе в сфере инновационных разработок, цифровых технологий и других перспективных направлений научно-технического прогресса".

Председатель Коллегии ЕЭК также обратил внимание участников форума на новые тренды мировой экономики. "Разновекторность и разнообразие мирового экономического развития создают удивительные условия для капитализации сравнительных преимуществ каждой отдельно взятой страны. ЕАЭС, с этой точки зрения, – отличный пример: пять стран с различной площадью и численностью населения, уровнем социально-экономического развития и отчасти отличающимися структурами экономики создали единоеэкономическое объединение, которое создаёт условия для экономического роста и развития каждого участника. Это феномен современности, который показывает – различия и разнообразие могут быть источником роста", – считает Тигран Саркисян.

Первый заместитель министра иностранных дел правительства Греческой Республики Георгиос Катругалос заявил, что экономика Греции возвращается к росту и расширение экономического сотрудничества со странами ЕАЭС приобретает особое значение. Географическое положение Греции позволяет ей стать мостом партнерства между Европой и Азией. "Мы хотим обмениваться опытом, торговать и создавать успешные кооперационные проекты в самых разных отраслях экономики, но для этого нам нужно лучше узнавать друг друга", – этим призывом к сотрудничеству завершил свое выступление Георгиос Катругалос.

Министр транспорта Российской Федерации, сопредседатель российско-греческой межправительственной комиссии Максим Соколов обратил внимание участников форума на то, что ЕАЭС и Евросоюз, членом которого является Греция, имеют много возможностей для сотрудничества в вопросах построения эффективной евразийской транспортной системы и создания единого экономического пространства от Лиссабона до Владивостока. Для этого, по мнению министра транспорта России, есть все предпосылки, ведь транспортная отрасль давно переросла государственные границы в силу самой своей наднациональной природы. Совместная работа по формированию трансконтинентальных транспортных коридоров будет способствовать оптимизации структуры мирового хозяйства: расширится доступ к источникам сырья, новым рынкам сбыта, возрастет товарооборот между ЕАЭС и европейскими странами. Для этого страны Союза проделали большую работу по снятию внутренних барьеров и формированию общего евразийского рынка транспортных услуг.

После окончания пленарной сессии участники форума продолжили работу на круглых столах и дискуссионных панелях. Среди ключевых тем обсуждения – взаимодействие в сфере энергетики, транспортных услуг, развитие логистической инфраструктуры, аграрного и промышленного производства, адаптация продукции, поставляемой в страны Союза, к уже действующим и разрабатываемым нормам технического регулирования, ветеринарного и фитосанитарного контроля, а также поиск инновационных идей для формирования качественно нового уровня внешнеэкономического взаимодействия Греции с ЕАЭС.

В мероприятии принимают участие член Коллегии (министр) по промышленности и агропромышленному комплексу ЕЭК Сергей Сидорский, член Коллегии (министр) по техническому регулированию ЕЭК Валерий Корешков, министр транспорта Российской Федерации Максим Соколов, заместитель министра экономического развития и инвестиций Республики Армения Оганес Азизян, президент Торгово-промышленной палаты Греко-Российских отношений Димитриос Баколас, президент Союза промышленников и предпринимателей Армении Арсен Казарян, первый заместитель министра иностранных дел Греческой Республики Георгиос Катругалос, заместитель министра экономики и развития Греческой Республики Стергиос Пициорлас, генеральный секретарь по стратегическим и частным инвестициям Министерства экономики и развития Греции Лоис Лабрианидис, президент АО "Объединенная судостроительная корпорация" Алексей Рахманов, председатель Федерации промышленников Северной Греции Афанасиос Саввакис, депутат Государственной Думы Российской Федерации, президент Ассоциации региональных банков России Анатолий Аксаков, директор Фонда "Росконгресс" Александр Стуглев, послы стран ЕАЭС в Греции и другие представители государственной власти и бизнес-кругов стран Союза, Греции, а также Китая.

Форум проходит в рамках ежегодной многоотраслевой выставки-ярмарки T.I.F. 2017 – важнейшего экономического мероприятия Греции, которое проводится в городе Салоники уже более девяноста лет. В этом году почетный гость ярмарки – Китайская Народная Республика. Это позволит участникам и гостям делового форума "ЕАЭС – Греция: новый мост для сотрудничества и развития" наладить деловые контакты не только с европейскими, но и с азиатскими партерами, реализуя идею евразийского пространства как естественного моста и хаба между Европой и Азией.

Организаторами форума выступили Евразийская экономическая комиссия, Фонд "Росконгресс", Российский союз промышленников и предпринимателей, Enterprise Greece, Helexpo.